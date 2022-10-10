Минздрав разрешил ввозить «Онкаспар» в упаковке на иностранном языке

Минздрав России выдал разрешение на ввоз препарата для лечения острого лейкоза «Онкаспар» в упаковке на иностранном языке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. В министерстве уточнили, что по данным производителя, препарат поступит в страну в короткие сроки. Его закупка будет производится в том числе по линии фонда «Круг добра».

Минздрав рекомендовал включить препарат МНН пэгаспаргаза («Онкаспар») в перечень ЖНВЛП, писал «ФВ». Препарат впервые был зарегистрирован в России в 2007 году, но в 2017 году производитель Medac GmbH перестал привозить лекарство в страну.

В 2019 году онкологи сообщили о недостатке препарата. В апреле 2020 года правительство распоряжением выделило 273,5 млн руб. из резервного фонда правительства на субсидию «Московскому эндокринному заводу» для закупки, ввоза и доставки 1,5 тыс. упаковок препарата. В 2022 году Servier зарегистрировала лекарство.

На прошлой неделе «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию онкопациентов «Здравствуй» сообщил, что в стране вновь возник дефицит препарата. В большинстве медицинских учреждений объем лекарств почти исчерпан, а в Орловской, Ростовской, Иркутской областях, а также в РОНЦ имени Блохина «Онкаспар» закончился.