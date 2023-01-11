Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав дал рекомендации...

Минздрав дал рекомендации по экономии на пошлинах для изменений в регдосье

11.01.2023
10:38
Артем Косенок

Минздрав рекомендовал оплачивать одной пошлиной несколько изменений в регдосье. Это позволит сэкономить на пошлинах, размер которых кратно вырос год назад. При этом на фоне санкций производителям приходится чаще вносить изменения в регдосье.

Фото: katemangostar/ru.freepik.com

Министерство здравоохранения рекомендовало вносить различные точечные виды изменений в регистрационную документацию на лекарственное средство, объединяя их в единую заявку в рамках отдельного определенного вида регистрационного действия. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

Ведомство объясняет это тем, что в условиях экономических санкций производителям приходится чаще вносить изменения в регдосье, при этом госпошлина за эти услуги значительно выросла. Такая же рекомендация позволит оптимизировать затраты, считают в Минздраве.

С января 2022 года за регистрацию препаратов, внесение изменений в регдосье и приведение его в соответствие с правилами ЕАЭС был увеличен размер госпошлин. В частности, за внесение изменений в РУ, которые требуют проведения экспертизы качества лекарства или экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения препарата, госпошлина увеличилась в 6,5 раза — с 75 тыс. до 490 тыс. руб.

О том, что на фоне санкций производителям приходится чаще вносить изменения в регдосье, ранее писал «ФВ». В августе сообщалось, что Минздрав рассматривает возможное снижение пошлин за регистрацию препаратов и внесение изменений в регдосье. Ведомство вместе с Минфином и НЦЭСМП обсуждали возможность внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс РФ. Но никаких изменений пока не последовало.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.