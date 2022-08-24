Минздрав создал рабочую группу для исследования вакцин против новых вариантов COVID-19

Министерство здравоохранения создало рабочую группу для исследования вакцин против новых вариантов COVID-19. Об этом сообщил на форуме «Всероссийский дискуссионный клуб COVID-19 UPDATE» руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин, передает его слова ТАСС.

«На сегодняшний день приказом министра создана специальная рабочая группа, задачей которой является оценка эпидемического потенциала новых штаммов SARS-CoV-2, а также оценка вакцин, чтобы максимально сократить принятие решения, в том числе принятие решений по выводу адаптированных к «Омикрону» вариантов вакцин», — сказал он.

Накануне Центр им. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций объявили о разработке адаптированной версии «Спутника V» против вариантов коронавирусной инфекции «Дельта» и «Омикрон». Cостав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте «Омикрона» BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1, писал «ФВ». Глава Центра Александр Гинцбург при этом предложил ускорить регистрацию вакцины от COVID-19 до одного месяца. Он объяснил это тем, что существующая процедура занимает до полугода, а за это время может появиться новый вариант. По его мнению, решить эту проблему можно было бы путем изменения действующих правил.

Заместитель директора Центра Денис Логунов заявил на форуме, что эффективность обновленной вакцины от коронавируса могут доказать за один-два месяца. «Задача — сделать так, чтобы мы доказали, что <...> вакцина эффективна, доказали, что она безопасна, но при этом не растягивали это исследование на максимум. <...> Скорее всего, в ближайшие сроки, в ближайшие, наверное, месяц-два, удастся решить эту поставленную задачу, и мы сможем выйти с актуализированным вариантом вакцины на производственные мощности», — сказал он.