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Минздрав учтет предложение...

Минздрав учтет предложение производителей к поправкам в правила формирования перечней

Эксклюзив
17.11.2023
18:18
Маргарита Грошева
Заседания комиссии Минздрава по формированию перечней переносились уже дважды в этом году. Параллельно готовятся изменения в правила формирования перечней. Производители опасались, что они снизят возможность включения инновационных препаратов, но Минздрав учел одно из предложений. При этом эксперты видят и другие риски в текущей редакции.
Фото: Diana Polekhina/unsplash.com

Министерство здравоохранения учло одно из предложений производителей по поправкам в правила формирования перечней, утвержденных Постановлением Правительства № 871. Это следует из письма Минздрава в адрес ассоциации «Фармацевтические инновации» («Инфарма»), с которым ознакомился «ФВ».

В итоговой редакции проекта документа ведомство увеличило возможное количество баллов по критерию «Наличие или целесообразность включения лекарственного препарата в клинические рекомендации или стандарты оказания медицинской помощи» с двух до трех.

Ранее «Инфарма» выражала обеспокоенность последней редакцией проекта по корректировке правил, утверждая, что она будет препятствовать вхождению в перечни инновационных препаратов. В случае ее принятия предложения по включению таких лекарств в перечни и минимальный ассортимент будут отклоняться еще на этапе комплексной оценки по формальному признаку, то есть не будут допущены к коллегиальному обсуждению профильной комиссией Минздрава, указывали в ассоциации.

В частности, согласно последней редакции, решающим баллом при оценке дополнительных критериев стал бы балл за локализацию препарата в России. А число баллов за включение в рекомендации и стандарты было снижено, хотя именно этот критерий был решающим для инновационных препаратов без локализации, поясняли в ассоциации.

По мнению исполнительного директора «Инфармы» Вадима Кукавы, такое изменение существенно увеличивает шансы на попадание инновационных препаратов в перечни и их доступность для пациентов. Он также выразил признательность Минздраву, отметив, что министерство оперативно отреагировало и учло предложение.

Кукава также отметил, что с высокой долей вероятности правительство должно утвердить изменения в ПП № 871 до конца года, а другие, не вошедшие предложения будут обсуждаться рабочей группой после утверждения постановления.

Другие препятствия

Несмотря на учтенные изменения эксперты рынка видят и другие риски после принятия поправок в такой редакции. Среди нововведений — планируется учитывать позиции органов государственной власти субъектов России в сфере охраны здоровья о целесообразности включения препаратов в перечни. Они будут сообщать количество пациентов отдельно по каждому показанию, указанному в инструкции на препарат, какие лекарства они уже получают, предполагаемое количество пациентов, нуждающихся в новой терапии, а также как изменится нагрузка на региональный бюджет после включения препарата в Перечень ЖНВЛП.

Однако такой критерий может стать инструментом замораживания перечней, когда регионы будут указывать на дополнительные расходы от включения новых препаратов, а комиссия не будет включать препараты просто на основании мнения регионов, указал собеседник «ФВ», специализирующийся в госзакупках. «Компаниям придется каким-то невероятным образом уговаривать регионы, хотя бы один, включать в свои региональные перечни дорогой препарат, которого нет в Перечне ЖНВЛП. Но в условиях всеобщего дефицита бюджетов — это будет крайне непросто», — считает он.

Заседания

В 2023 году дважды переносились заседания Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней. Со слов экспертов и участников рынка, следующее заседание планировали провести в ноябре, но собеседники «ФВ» на рынке сомневаются, что оно состоится. Некоторые из них также отмечают, что причина переноса заседаний — состояние бюджета.

Не ясно, будут ли включены в перечни одобренные комиссией препараты в конце 2021 года и в 2022 году. Хотя заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев на ПМЭФ заявлял, что Минздрав рассмотрит все уже поданные заявки на «ближайшем заседании».

В прошлом году в Перечень ЖНВЛП включили только пять из 19 одобренных препаратов. Перечень для программы ВЗН планировалось пополнить тремя лекарствами, но ни одно из них включено не было.

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