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Минздрав зарегистрировал обновленную...

Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник Лайт»

11.12.2023
10:05
Артем Косенок
«Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом поступит в гражданский оборот в начале недели. Объем первой партии составит 135 тыс. доз.
Фото: sputnikvaccine.com

Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом, сообщила пресс-служба министерства. Завершается государственный контроль качества первых серий препарата в лабораториях Росздравнадзора.

«Обновленная вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов», — говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина может поступить в гражданский оборот сегодня, 11 декабря. По его словам, объем первой партии составит 135 тыс. доз.

«Минздрав все согласовал, но поступит она [вакцина] в гражданский оборот в понедельник. А во вторник, по всей видимости, первая партия пойдет в регионы, потому что еще есть процедуры, которые можно выполнить только в понедельник», — отметил он.

В ноябре в Центре им. Гамалеи сообщили о завершении клинических испытаний «Гам-КОВИД-Вак» с обновленным антигенным составом. Сообщалось, что работы по обновлению препарата «Спутник V» затянулись из-за трудностей с финансированием: модифицированный препарат станет доступен россиянам с марта 2024 года.

В начале декабря Гинцбург сообщил, что все результаты клинических исследований обновленной вакцины «Спутник V» официально переданы в Минздрав. По его словам, регистрировать препарат заново не придется, будет только внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины.

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