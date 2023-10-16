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Минздрав зарегистрировал первый...

Минздрав зарегистрировал первый биоаналог ромиплостима

16.10.2023
15:10
Артем Косенок
Минздрав зарегистрировал первый биоаналог ромиплостима. Регудостоверение выдано препарату «Стимплейт» производства компании «Генериум». Лекарственное средство входит в Перечень ЖНВЛП. 
Фото: nensuria/ru.freepik.com

В России зарегистрировали первый биоаналог орфанного препарата ромиплостим. Его применяют в качестве терапии иммунной тромбоцитопении, лекарственное средство входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Минздрав выдал регистрационное удостоверение препарату «Стимплейт» производства компании «Генериум», сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Иммунная тромбоцитопения — это аутоиммунное заболевание, при котором в организме человека вырабатываются антитела, приводящие к повышенному разрушению тромбоцитов и недостаточному их образованию. В результате нарушается процесс свертывания крови, что может проявляться спонтанными и посттравматическими кровотечениями. Ромиплостим стимулирует образование тромбоцитов и синтезирующих их клеток, тем самым нормализуя функцию свертывания крови.

Препарат «Стимплейт» показан для лечения первичной иммунной тромбоцитопении у взрослых пациентов, резистентных к другим видам лечения. Например, глюкокортикостероидам, иммуноглобулинам, а также для лечения хронической первичной иммунной тромбоцитопении у детей от одного года и старше, резистентных к другим видам лечения.

В Минпромторге добавили, что международное многоцентровое исследование клинической эффективности и безопасности «Стимплейта» проводилось в 30 исследовательских центрах России, Белоруссии и Казахстана. В испытании приняли участие 160 пациентов.

Ранее «ФВ» писал, что российская компания «Фармстор» обратилась в суд с иском к Amgen, чтобы признать незаконным отказ производителя о поставке препаратов общей суммой около 1,8 млрд руб. Речь в том числе шла и о препарате «Энплейт» (МНН — ромиплостим). Суд удовлетворил иск, однако Кассационная инстанция Арбитражного суда Москвы отменила предыдущее решение, дело будет рассмотрено повторно.

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