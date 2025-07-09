Мизопростол и мифепристон вошли в клинические рекомендации Минздрава при медикаментозном аборте

Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи при при искусственном аборте (медицинском аборте) на сроке до 12 недель беременности. Приказ № 347н от 11.06.2025 опубликован на портале правовых актов.

В список препаратов при прерывании беременности вошли мизопростол и мифепристон. В 2023 году Минздрав включил их в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ).

Также в списке препаратов: доксициклин, азитромицин, метронидазол, иммуноглобулин человека антирезус Rho[D].

В конце июня Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал поправки о праве врача отклоняться от клинрекомендаций, которые с 1 января стали обязательными для оказания медпомощи. Законопроект будет рассмотрен во втором чтении в ближайшее время.

В 2024 году система здравоохранения в России получила 636,3 тыс. упак. препаратов для медикаментозного аборта с МНН мизопростол и мифепристон. Это на 33% меньше, чем в 2023 году, и на 46% меньше, чем в 2022 году, следует из данных аналитической компании RNC Pharma.

При этом лекарства для экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел» с МНН левоноргестрел с начала 2024 года по решению Минздрава официально перестали быть рецептурными.