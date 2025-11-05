Новости
Может ли информационная рассылка фармпроизводителя не признаваться публичной офертой

05.11.2025
13:03
ЕкатеринаПогонцева
Дело об упущенной выгоде рассмотрел Арбитражный суд Москвы. Оптовая компания подала иск к фармпроизводителю, препарат которого она намеревалась поставлять в медучреждения, притом что между ними не было договорных отношений. Она ссылалась на почтовую рассылку предприятия как подтверждение взятых им на себя обязательств, но суд с этим доводом не согласился.
Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск компании «Лара Мед» к белорусскому производителю «Академфарм» о взыскании без малого 2 млн руб. Оптовая фирма выиграла в 20 госторгах на поставку препарата с МНН ривароксабан, намереваясь поставлять продукцию ответчика. Когда сделать этого не получилось и организацию включили в Реестр недобросовестных поставщиков, она попыталась взыскать упущенную выгоду с фармпредприятия, с которым у нее даже не было договорных отношений. В своем решении, опубликованном в системе «Мой арбитр», суд разъяснил разницу между информационной рассылкой и публичной офертой.

Московская фирма «Лара Мед» требовала взыскать 1,9 млн руб. с белорусского фармпредприятия, ссылаясь на гарантийное письмо последнего от 22 августа 2024 года о готовности поставить ривароксабан любому лицу, победившему на аукционе, предметом которого является поставка данного лекарства. Истец принял участие в 20 аукционах и выиграл их, после чего заключил договор с третьим лицом — подмосковной фирмой «Иннотехфарм» о поставке препарата. Но обязательство исполнено не было, «Лара Мед», в свою очередь, не смогла обеспечить лекарством Министерство здравоохранения Воронежской области и оказалась в Реестре недобросовестных поставщиков, о чем ранее писал «ФВ». Пытаясь оспорить в суде включение в реестр, «Лара Мед» объясняла, что поставки препарата были приостановлены держателем патента на ривароксабан компанией Bayer (патент на оригинальный препарат «Ксарелто» действовал в России до 4 декабря 2024 года).

По мнению истца, у него возникли убытки в форме упущенной выгоды (разница между стоимостью закупки препарата и стоимостью госконтракта в Воронежской области), говорится в решении суда. В своем исковом заявлении он требовал взыскать ее с компании «Академфарм», «Иннотехфарм» участвовал в деле в качестве третьего лица. Последние против удовлетворения иска возражали.

«Судом установлено, что правоотношения возникли не между истцом и ответчиком, а между истцом и третьим лицом («Иннотехфарм»), с которым был заключен договор поставки. Доказательств наличия договорных отношений между истцом и ответчиком (кроме переписки) истцом суду не представлено. Действующий договор между истцом и ООО «Иннотехфарм» не может автоматически порождать обязательства ответчика перед истцом», — сказано в судебном акте, который не вступил в законную силу.

«Письма ответчика, адресованные неопределенному кругу лиц, не являются публичной офертой, поскольку не содержат все существенные условия договора и не выражают волю ответчика заключить договор с любым, кто отзовется (как регламентировано ст.162, 437 ГК РФ). Представленные истцом письма ответчика не содержат существенных условий (точного объема и цены, которые определяются лишь по итогам аукциона)», — отметил судья в своем решении.

Истец самостоятельно действовал с риском, участвуя в торгах, основываясь на «гарантии возможности поставки», а не на твердом контракте, резюмировал суд.

Публичная оферта — предложение заключить договор, адресованное неопределенному кругу лиц (ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если предложение содержит все существенные условия договора и выражает волю заключить его с любым откликнувшимся лицом, оно считается публичным. Один из примеров публичной оферты — ценник на товар в магазине: продавец не вправе отказать в заключении договора на заявленных условиях, если товар есть в наличии.

Моргуль Михаил
Сегодня в 13:35
1) Остается не понятен момент об оферте по поставке, которая обсуждалась в переписке. Если информация отправлялась с официального эл адреса адреса производителя, то почему это не является гарантией поставки? Далее, в коммуникациях между менеджерами отелов поставок продавца и покупателя всегда стоит избегать словоблудия типа "возможности поставки", должна быть четкая формулировка- гарантия поставки, оформляется гарантийным письмом при необходимости. Таким образом риск не поставки сужается пунктами договора - форс мажор. 2) В договоре купли продажи прописываются обязанности сторон, продавец берет на себя обязательство поставить, покупатель получить и оплатить.
