Может ли информационная рассылка фармпроизводителя не признаваться публичной офертой

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск компании «Лара Мед» к белорусскому производителю «Академфарм» о взыскании без малого 2 млн руб. Оптовая фирма выиграла в 20 госторгах на поставку препарата с МНН ривароксабан, намереваясь поставлять продукцию ответчика. Когда сделать этого не получилось и организацию включили в Реестр недобросовестных поставщиков, она попыталась взыскать упущенную выгоду с фармпредприятия, с которым у нее даже не было договорных отношений. В своем решении, опубликованном в системе «Мой арбитр», суд разъяснил разницу между информационной рассылкой и публичной офертой.

Московская фирма «Лара Мед» требовала взыскать 1,9 млн руб. с белорусского фармпредприятия, ссылаясь на гарантийное письмо последнего от 22 августа 2024 года о готовности поставить ривароксабан любому лицу, победившему на аукционе, предметом которого является поставка данного лекарства. Истец принял участие в 20 аукционах и выиграл их, после чего заключил договор с третьим лицом — подмосковной фирмой «Иннотехфарм» о поставке препарата. Но обязательство исполнено не было, «Лара Мед», в свою очередь, не смогла обеспечить лекарством Министерство здравоохранения Воронежской области и оказалась в Реестре недобросовестных поставщиков, о чем ранее писал «ФВ». Пытаясь оспорить в суде включение в реестр, «Лара Мед» объясняла, что поставки препарата были приостановлены держателем патента на ривароксабан компанией Bayer (патент на оригинальный препарат «Ксарелто» действовал в России до 4 декабря 2024 года).

По мнению истца, у него возникли убытки в форме упущенной выгоды (разница между стоимостью закупки препарата и стоимостью госконтракта в Воронежской области), говорится в решении суда. В своем исковом заявлении он требовал взыскать ее с компании «Академфарм», «Иннотехфарм» участвовал в деле в качестве третьего лица. Последние против удовлетворения иска возражали.

«Судом установлено, что правоотношения возникли не между истцом и ответчиком, а между истцом и третьим лицом («Иннотехфарм»), с которым был заключен договор поставки. Доказательств наличия договорных отношений между истцом и ответчиком (кроме переписки) истцом суду не представлено. Действующий договор между истцом и ООО «Иннотехфарм» не может автоматически порождать обязательства ответчика перед истцом», — сказано в судебном акте, который не вступил в законную силу.

«Письма ответчика, адресованные неопределенному кругу лиц, не являются публичной офертой, поскольку не содержат все существенные условия договора и не выражают волю ответчика заключить договор с любым, кто отзовется (как регламентировано ст.162, 437 ГК РФ). Представленные истцом письма ответчика не содержат существенных условий (точного объема и цены, которые определяются лишь по итогам аукциона)», — отметил судья в своем решении.

Истец самостоятельно действовал с риском, участвуя в торгах, основываясь на «гарантии возможности поставки», а не на твердом контракте, резюмировал суд.