Кого включают в Реестр недобросовестных поставщиков

Реестр недобросовестных поставщиков то и дело пополняется игроками фармацевтического рынка*. Кто-то задерживается там ненадолго и, доказав свою добросовестность, возвращается на рынок госзакупок, а кого-то включают туда больше десятка раз. Свежие кейсы изучил «ФВ».

Рекордсмены реестра

Компания из Перми «Витмед» с мая была включена в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) 15 раз. Так, она не смогла обеспечить наконечниками для дозаторов Липецкий областной кожвендиспансер на сумму 1,5 млн руб. Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, фирма ссылалась на нарушение обязательств продавцом медицинских изделий и просила продлить сроки поставки. После того как заказчик согласился на это, «Витмед» поставила ему товар, который не соответствовал заявленным характеристикам, а количество было в 17 раз ниже оговоренного. Кожвендиспансер отказался принимать наконечники и расторг договор, после чего обратился в антимонопольный орган.

Согласно СПАРК, «Витмед» зарегистрирована в июле 2024 года, среднесписочная численность — два человека. По итогам 2024 года у компании зафиксирована отрицательная прибыль в 772 тыс. руб. За последние 12 месяцев она приняла участие в 427 торговых процедурах, заключила 427 контрактов на 145 млн руб.

Ставропольское УФАС внесло «Витмед» в РНП из-за срыва поставок по контрактам, заключенным с краевой станцией переливания крови и клиническим перинатальным центром № 1.

Также Арбитражный суд Москвы с мая дважды взыскал с поставщика в пользу НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора неустойки на общую сумму 70 тыс. руб. по контракту, заключенному в 2024 году (подробности не известны). Еще один иск от банка «Уралсиб» о взыскании с «Витмед» задолженности по банковской гарантии в размере почти 50 тыс. руб. принят к рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

В 2024 году, согласно данным Headway, по стране сумма штрафов, начисленных за неисполнение обязательств по контрактам на поставку лекарств, составила около 1,5 млрд руб., ранее сообщал «ФВ». Свыше 80% штрафов остались неоплаченными. Выросло и число контрактов, к которым применялись санкции.

Московская фирма «Мастер-Фарм» с июля попала в РНП по решению территориальных органов ФАС Татарстана, Иркутской, Томской и Курганской областей 12 раз. Причина — расторжение контракта. Так, по информации УФАС Курганской области, фирма не смогла выполнить свои обязательства перед областной детской клинической больницей, сославшись на экономические санкции, из-за которых в Россию вовремя не доставили препараты SIA Pharmamax. Регулятор счел объяснение неубедительным, так как другая компания, с которой заказчик был вынужден заключить договор, поставку осуществила.

По данным СПАРК, «Мастер-Фарм» зарегистрирована в январе 2024 года, среднесписочная численность — один человек. 2024 год компания закончила с отрицательной прибылью 14,4 млн руб. За последние 12 месяцев она приняла участие в 138 торговых процедурах, заключила 137 контрактов на 211 млн руб.

«Ситуации, когда организация внесена в РНП более одного раза, распространены, — отметил юрист, кандидат юридических наук Павел Григорьев. — В законах и подзаконных актах нет специальных норм о том, что одному поставщику должна соответствовать одна реестровая карточка. Реестр ведется по фактам выявленных нарушений, карточки не «сводятся» воедино по каждой отдельной компании».

Впрочем, поставщики тоже сталкиваются с нарушением обязательств заказчиками и вынуждены через суд добиваться оплаты поставленных товаров. С начала года «Мастер-Фарм» подала пять подобных исков к медицинским учреждениям в разных субъектах.

Судебная практика

Московская компания «Лара Мед» была внесена в РНП в декабре 2024 года по решению Воронежского УФАС (это единственная запись об этой организации). С января она обжалует его в арбитражном суде.

Согласно СПАРК «Лара Мед» зарегистрирована в октябре 2015 года, среднесписочная численность — три человека. 2024 год фирма закрыла с отрицательной прибылью в 230 тыс. руб. За 12 месяцев она приняла участие в 18 торговых процедурах, заключила 34 контракта на 61 млн руб.

В сентябре прошлого года Минздрав Воронежской области объявил аукцион на поставку препарата с МНН ривароксабан в рамках реализации нацпроекта «Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении». Было подано две заявки. Контракт стоимостью почти 4,5 млн руб. получила «Лара Мед» с препаратом «Риваксан Нан». Первая поставка должна была произойти 4 октября 2024 года, однако поставщик сообщил заказчику, что товар отсутствует в гражданском обороте и ожидается после 15 октября, следует из судебного решения.

18 октября региональный Минздрав напомнил поставщику об его обязательствах, а через три дня получил в ответ гарантийное письмо от производителя препарата — Республиканского производственного унитарного предприятия «Академфарм» (Минск) о том, что поставка лекарства будет осуществлена ориентировочно 31 октября в связи с необходимостью проведения контроля первой ввезенной партии Минздравом России. 11 ноября «Лара Мед» поставила часть товара по контракту (320 упак. из необходимых к поставке 3 920) на сумму 366 тыс. руб.

22 ноября заказчик уведомил о начале процедуры одностороннего расторжения контракта, и 10 декабря он был расторгнут. 11 декабря «Лара Мед» доставила на склад заказчика часть товара: 1024 упак. из необходимых 3600 упак. на сумму 1,1 млн руб., но было поздно. Принимать товар заказчик отказался, а поставщик оказался в РНП.

В суде «Лара Мед» пояснила, что поставка препарата была приостановлена держателем патента на ривароксабан компанией Bayer (патент на оригинальный препарат «Ксарелто» действовал в России до 4 декабря 2024 года). Арбитражный суд Воронежской области учел, что поставщик отгрузил часть товара, предлагал заказчику заменить «Риваксан Нан» другим препаратом и 27 мая признал решение УФАС о включении истца в реестр недействительным. Однако апелляционная инстанция этот судебный акт отменила и подтвердила правоту УФАС.

«Каких-либо объективных препятствий в исполнении контракта поставщиком не установлено, последний не был ограничен в выборе соответствующих контрагентов (в том числе непосредственного производителя товара) в пределах срока действия патента, а также в своевременных действиях по закупке согласованного препарата, либо его аналога у иного контрагента», — констатировал Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд.

Теперь в этом деле предстоит разобраться кассационной инстанции. Судебное заседание по рассмотрению жалобы дистрибьютора назначено на 18 сентября.

«Порядок ведения РНП регулярно меняется и дополняется, — рассказал Григорьев. — Например, с 1 марта 2025 года вступил в силу закон № 500-ФЗ от 28.12.2024, которым были изменены нормы КоАП РФ об ответственности субъектов госзакупок за действия, связанные с РНП (в том числе, хотя и не существенно, изменились размеры административных штрафов). В мае вступил в силу приказ ФАС России № 220/25 от 01.04.2025, основное нововведение привело к усилению роли центрального аппарата ФАС при рассмотрении вопросов о включении поставщиков в РНП».

«ФВ» направил запросы поставщикам с просьбой прокомментировать свои планы.

* Число включенных за последний год в РНП фармдистрибьюторов не ограничивается упомянутыми в тексте организациями. Однако ввиду несовершенства поиска по реестру установить точное число не представляется возможным.