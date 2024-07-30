Московские вузы увеличили стоимость обучения провизоров

Как повысились цены на обучение

Ведущие столичные медицинские вузы вновь переписали ценники на образовательные услуги, пишет «Медицинский вестник». Для поступивших в рамках приемной кампании 2024/2025 года в Первый МГМУ им. И.М. Сеченова по специальности «Фармация» первый год обучения теперь стоит 600 тыс. руб. вместо 367 тыс. руб. Полный курс подорожал с 2 млн до 3,2 млн руб. Такая информация содержится в прайс-листе на сайте учебного заведения.

В Российском университете медицины (ранее МГМСУ им. Н.И. Евдокимова) один год подготовки по специальности «Фармация» подорожал с 260 тыс. до 350 тыс. руб.

Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова поднял плату за один год обучения по специальности «Фармация» с 350 тыс. до 400 тыс. руб.

Негативные последствия для отрасли

Несмотря на то что повышение стоимости обучения процесс предсказуемый, оно принесет сугубо негативные эффекты для развития фармотрасли, считает исполнительный директор РААС Александр Опарин.

«С точки зрения студентов такое повышение безусловно вызывает обеспокоенность, особенно если учесть, что оно значительно превышает уровень инфляции, и при этом сложно оценить, сопровождается ли оно улучшением качества образования», — говорит он.

Это приводит к снижению доступности образования, и на фоне существующего кадрового дефицита в отрасли только усугубит эту проблему, говорит эксперт.

Он добавляет, что зачастую повышение стоимости не связано с качественными изменениями образовательных программ.

«Важно учитывать, что фармацевтическая сфера требует специалистов разного уровня квалификации. Качественное образование, учитывающее запрос реального сектора экономики, может сыграть ключевую роль в формировании профессионалов, способных решать актуальные задачи здравоохранения. Для снижения кадрового дефицита необходимо соблюдать баланс между стоимостью обучения и его доступностью», — уверен Опарин.

Как обстоит дело в регионах

Во Владивостоке фармфакультетам не удается закрыть даже бюджетные места, констатирует завкафедрой фармации Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Любовь Устинова.

«Мы фиксируем отъезд выпускников школ с высокими баллами ЕГЭ в центральные регионы страны. Если у родителей есть финансовая возможность, их дети претендуют на внебюджетные места в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Программа «Дальневосточный гектар» не стимулирует молодежь оставаться в регионе», — говорит она.

В ТГМУ по специальности «Фармация» открыто 25 бюджетных и 15 договорных мест. Стоимость обучения составляет 235 тыс. руб. в год. Стоимость обучения в этом году была повышена в соответствии с уровнем официальной инфляции, отметила Устинова.

«Практическая фармация уравняла в зарплате и профессиональном уровне выпускников колледжей и вузов. Кто же будет участвовать в этом соревновании, «опаздывая» на три, а если учитывать ординатуру, на пять лет», — говорит Устинова о снижении интереса к специальности.

Востребовано ли коммерческое обучение по специальности «Фармация» — вопрос открытый, добавляет исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина. «Мы не знаем уровень интереса выпускников к поступлению в фармвузы при наличии низкого балла прохождения ЕГЭ», — объяснила она.