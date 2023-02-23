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Москва объявила еще...

Москва объявила еще один офсетный аукцион на поставку лекарств

23.02.2023
13:42

Москва объявила об офсетном аукционе на поставку лекарств. Общая начальная цена контракта достигает 7,5 млрд руб. В перечне лекарственных препаратов, которые будет поставлять победитель конкурса, 10 наименований.

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил еще один госконтракт со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты) на поставку лекарственных препаратов. Он размещен 21 января на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Окончание подачи заявок обоих аукционов — 10 марта 2023 года. Конкурс проводится на основании распоряжения правительства Москвы № 891-РП от 14.12.2022.

Начальная максимальная цена контракта составляет 7,5 млрд руб. Согласно условиям, поставщик-инвестор возьмет на себя обязательства локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарственных средств. Он должен инвестировать не менее 3 млрд руб. В списке лекарственных средств, которые он будет поставлять, 10 препаратов. В их числе лекарственные средства с такими МНН, как акситиниб, апиксабан, вилдаглиптин, лапатиниб, ситаглиптин, тофацитиниб, эверолимус, элтромбопаг и леналидомид. Поставлять их нужно будет с 2026 по 2030 год.

Антикоагулянт «Эликвис» (апиксабан) компании Pfizer входит в TOP5 самых продаваемых лекарств в России. Он защищен российским патентом до марта 2027 года. Другой патент, который защищает препарат тофацитиниб («Яквинус», предназначен для терапии ревматоидного артрита, с 2020 года входит в рекомендации по профилактике и лечению COVID-19) и также принадлежит компании Pfizer, Роспатент признала полностью недействительным на территории Россиив прошлом году, рассмотрев возражение от компании «ПСК Фарма». Срок евразийского патента на леналидомид истек в июле 2022 года. Центр лекобеспечения в мае — июне заключил четыре контракта. Препарат стал лидером по многолетним контрактам в 2022 году.

Некоторые препараты намерены выпускать в рамках офсетного контракта, который заключили власти Санкт-Петербурга с компанией «Р-Фарм». Эверолимус закупает для своих подопечных фонд «Круг добра».

МНН

Лекарственная форма и дозировка

Количество (объем) закупаемого лекарственного препарата

Цена за ед., руб.

Стоимость, руб.*

Акситиниб

Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг

500,000

2 219,80

1,109,900,000

Апиксабан

Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг

30,000,000.00

36,67

1,100,100,000

Апиксабан

Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг

75,000,000.00

35,56

2,667,000,000

Вилдаглиптин

Таблетки, 50 мг

40,000,000.00

21,02

840,800,000

Лапатиниб

Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг

500,000.00

841,39

420,695,000

Ситаглиптин

Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг

2,250,000.00

35,98

80,955,000

Тофацитиниб

Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг

500,000.00

436,36

218,180,000

Эверолимус

Таблетки, 2,5 мг

35,000.00

734,84

25,719,400

Эверолимус

Таблетки, 5 мг

125,000.00

1 149,67

143,708,750

Эверолимус

Таблетки, диспергируемые в полости рта, 2 мг

5,000.00

910,73

4,553,650

Элтромбопаг

Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг

200,000.00

2 356,95

471,390,000

Элтромбопаг

Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг

25,000.00

1 315,52

32,888,000

Леналидомид

Капсулы, 25 мг

60,060.00

5 035,80

302,450,148

Нинтеданиб

Капсулы, 100 мг

45,900.00

1 282,27

58,856,193

Источник: портал Госзакупок

В начале года Москва объявила четыре госконтракта со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарственных препаратов согласно другому распоряжению правительства Москвы — № 809-РП от 17.11.2022. Сейчас известны результаты двух из них.

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