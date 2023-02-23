Москва объявила еще один офсетный аукцион на поставку лекарств

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил еще один госконтракт со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты) на поставку лекарственных препаратов. Он размещен 21 января на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Окончание подачи заявок обоих аукционов — 10 марта 2023 года. Конкурс проводится на основании распоряжения правительства Москвы № 891-РП от 14.12.2022.

Начальная максимальная цена контракта составляет 7,5 млрд руб. Согласно условиям, поставщик-инвестор возьмет на себя обязательства локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарственных средств. Он должен инвестировать не менее 3 млрд руб. В списке лекарственных средств, которые он будет поставлять, 10 препаратов. В их числе лекарственные средства с такими МНН, как акситиниб, апиксабан, вилдаглиптин, лапатиниб, ситаглиптин, тофацитиниб, эверолимус, элтромбопаг и леналидомид. Поставлять их нужно будет с 2026 по 2030 год.

Антикоагулянт «Эликвис» (апиксабан) компании Pfizer входит в TOP5 самых продаваемых лекарств в России. Он защищен российским патентом до марта 2027 года. Другой патент, который защищает препарат тофацитиниб («Яквинус», предназначен для терапии ревматоидного артрита, с 2020 года входит в рекомендации по профилактике и лечению COVID-19) и также принадлежит компании Pfizer, Роспатент признала полностью недействительным на территории Россиив прошлом году, рассмотрев возражение от компании «ПСК Фарма». Срок евразийского патента на леналидомид истек в июле 2022 года. Центр лекобеспечения в мае — июне заключил четыре контракта. Препарат стал лидером по многолетним контрактам в 2022 году.

Некоторые препараты намерены выпускать в рамках офсетного контракта, который заключили власти Санкт-Петербурга с компанией «Р-Фарм». Эверолимус закупает для своих подопечных фонд «Круг добра».

МНН Лекарственная форма и дозировка Количество (объем) закупаемого лекарственного препарата Цена за ед., руб. Стоимость, руб.* Акситиниб Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг 500,000 2 219,80



1,109,900,000



Апиксабан



Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг 30,000,000.00



36,67



1,100,100,000



Апиксабан



Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг 75,000,000.00



35,56



2,667,000,000



Вилдаглиптин



Таблетки, 50 мг 40,000,000.00



21,02



840,800,000



Лапатиниб



Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг 500,000.00



841,39



420,695,000



Ситаглиптин



Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг 2,250,000.00



35,98



80,955,000



Тофацитиниб



Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг 500,000.00



436,36



218,180,000



Эверолимус



Таблетки, 2,5 мг 35,000.00



734,84



25,719,400



Эверолимус



Таблетки, 5 мг 125,000.00



1 149,67



143,708,750



Эверолимус



Таблетки, диспергируемые в полости рта, 2 мг 5,000.00



910,73



4,553,650



Элтромбопаг



Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг 200,000.00



2 356,95



471,390,000



Элтромбопаг



Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг 25,000.00



1 315,52



32,888,000



Леналидомид



Капсулы, 25 мг 60,060.00



5 035,80



302,450,148



Нинтеданиб Капсулы, 100 мг 45,900.00 1 282,27 58,856,193

Источник: портал Госзакупок

В начале года Москва объявила четыре госконтракта со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарственных препаратов согласно другому распоряжению правительства Москвы — № 809-РП от 17.11.2022. Сейчас известны результаты двух из них.