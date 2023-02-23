Москва объявила еще один офсетный аукцион на поставку лекарств
Москва объявила об офсетном аукционе на поставку лекарств. Общая начальная цена контракта достигает 7,5 млрд руб. В перечне лекарственных препаратов, которые будет поставлять победитель конкурса, 10 наименований.
Департамент Москвы по конкурентной политике объявил еще один госконтракт со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты) на поставку лекарственных препаратов. Он размещен 21 января на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Окончание подачи заявок обоих аукционов — 10 марта 2023 года. Конкурс проводится на основании распоряжения правительства Москвы № 891-РП от 14.12.2022.
Начальная максимальная цена контракта составляет 7,5 млрд руб. Согласно условиям, поставщик-инвестор возьмет на себя обязательства локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарственных средств. Он должен инвестировать не менее 3 млрд руб. В списке лекарственных средств, которые он будет поставлять, 10 препаратов. В их числе лекарственные средства с такими МНН, как акситиниб, апиксабан, вилдаглиптин, лапатиниб, ситаглиптин, тофацитиниб, эверолимус, элтромбопаг и леналидомид. Поставлять их нужно будет с 2026 по 2030 год.
Антикоагулянт «Эликвис» (апиксабан) компании Pfizer входит в TOP5 самых продаваемых лекарств в России. Он защищен российским патентом до марта 2027 года. Другой патент, который защищает препарат тофацитиниб («Яквинус», предназначен для терапии ревматоидного артрита, с 2020 года входит в рекомендации по профилактике и лечению COVID-19) и также принадлежит компании Pfizer, Роспатент признала полностью недействительным на территории Россиив прошлом году, рассмотрев возражение от компании «ПСК Фарма». Срок евразийского патента на леналидомид истек в июле 2022 года. Центр лекобеспечения в мае — июне заключил четыре контракта. Препарат стал лидером по многолетним контрактам в 2022 году.
Некоторые препараты намерены выпускать в рамках офсетного контракта, который заключили власти Санкт-Петербурга с компанией «Р-Фарм». Эверолимус закупает для своих подопечных фонд «Круг добра».
|
МНН
|
Лекарственная форма и дозировка
|
Количество (объем) закупаемого лекарственного препарата
|
Цена за ед., руб.
|
Стоимость, руб.*
|
Акситиниб
|
Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг
|
500,000
|
2 219,80
|
1,109,900,000
|
Апиксабан
|
Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг
|
30,000,000.00
|
36,67
|
1,100,100,000
|
Апиксабан
|
Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг
|
75,000,000.00
|
35,56
|
2,667,000,000
|
Вилдаглиптин
|
Таблетки, 50 мг
|
40,000,000.00
|
21,02
|
840,800,000
|
Лапатиниб
|
Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг
|
500,000.00
|
841,39
|
420,695,000
|
Ситаглиптин
|
Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг
|
2,250,000.00
|
35,98
|
80,955,000
|
Тофацитиниб
|
Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг
|
500,000.00
|
436,36
|
218,180,000
|
Эверолимус
|
Таблетки, 2,5 мг
|
35,000.00
|
734,84
|
25,719,400
|
Эверолимус
|
Таблетки, 5 мг
|
125,000.00
|
1 149,67
|
143,708,750
|
Эверолимус
|
Таблетки, диспергируемые в полости рта, 2 мг
|
5,000.00
|
910,73
|
4,553,650
|
Элтромбопаг
|
Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг
|
200,000.00
|
2 356,95
|
471,390,000
|
Элтромбопаг
|
Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг
|
25,000.00
|
1 315,52
|
32,888,000
|
Леналидомид
|
Капсулы, 25 мг
|
60,060.00
|
5 035,80
|
302,450,148
|
Нинтеданиб
|
Капсулы, 100 мг
|
45,900.00
|
1 282,27
|
58,856,193
Источник: портал Госзакупок
В начале года Москва объявила четыре госконтракта со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарственных препаратов согласно другому распоряжению правительства Москвы — № 809-РП от 17.11.2022. Сейчас известны результаты двух из них.
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