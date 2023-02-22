Резидент «Технополиса Москва» стал победителем офсетного контракта на поставку лекарств

Департамент здравоохранения Москвы подвел итоги второго из объявленных в 2023 году офсетных контрактов. Компания «Велфарм-М» заключит госконтракт со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарственных препаратов, объявленный департаментом Москвы по конкурентной политике. Информация о результатах торгов размещена на портале госзакупок. Начальная максимальная цена контракта составляет около 3,1 млрд руб. «Велфарм-М» снизила эту цену до почти 2,9 млрд руб.

Согласно условиям контракта, поставщик-инвестор возьмет на себя обязательства локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарственных средств. Он должен инвестировать не менее 300 млн руб. В списке лекарственных средств, которые он будет поставлять, 20 наименований. В их числе лекарственные средства с такими МНН, как панкреатин, ацикловир, саксаглиптин, тамсулозин и т.д. Поставлять их нужно будет в течение пяти лет — с 2025 по 2029 год.

Почти все препараты из этого контракта имеют много аналогов на российском рынке. Здесь есть давно известные лекарства для сердечно-сосудистых заболеваний, например, эналаприл и периндоприл, противосудорожные препараты карбамазепин и окскарбазепин. Также необходимо будет производить известный антикоагулянт ривароксабан, ранее писал «ФВ».

В конце января этого года компания «Велфарм-М» открыла завод в особой экономической зоне «Технополис Москва» на площадке «Алабушево». В церемонии открытия приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Сергей Собянин, представители Министерства здравоохранения. В пресс-службе компании также добавили, что завод будет выпускать препараты для лечения дыхательной и костно-мышечной систем, пищеварительного тракта, противомикробные лекарства и другие медикаменты, сообщили в пресс-службе компании. Всего на новом заводе на старте планируется изготовлять более 80 наименований жизненно важных лекарственных препаратов.

На этой неделе стало известно, что первый в этом году офсетный контракт выиграла компания «Р-Фарм». Она вчетверо снизила начальную максимальную стоимость контракта — с 4,2 млрд руб. до почти 1,1 млрд руб. Согласно условиям конкурса, победитель обязуется поставлять четыре препарата. В их числе два иммунодепрессанта в виде раствора для подкожного введения с МНН устекинумаб и тоцилизумаб, а также два противоопухолевых препарата в виде концентрата для инфузий — даратумумаб и пембролизумаб.