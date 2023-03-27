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Мурашко сообщил о...

Мурашко сообщил о внедрении механизмов по предотвращению дефицита лекарств

27.03.2023
14:56
Артем Косенок

Для преодоления дефицита лекарств и медизделий внедрены специальные механизмы. Глобального дефицита сейчас в стране нет, сообщили в Минздраве.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования в России нет. Для быстрого решения сложностей разработаны и внедрены механизмы, сообщил РИА «Новости» глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Глобального дефицита нет. Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно все компенсируют», — отметил он.

Мурашко уточнил, что появляются новые лаборатории и производства. Минздрав формирует ряд площадок по производству.

«В этом году мы завершаем создание производственной площадки по выпуску тест-систем, начинаем делать для лекарственных препаратов, клеточных технологий», — заявил министр.

В ноябре 2022 года министр дал поручение регионам создать запас лекарств не менее чем на четыре месяца. По его словам, в стране наблюдаются задержки поставок зарубежных препаратов, но отказов или серьезных угроз для фармрынка зафиксировано не было. Спустя две недели, выступая в Госдуме, министр заявил, что поручение выполнено.

В январе президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу создавать запас лекарственных средств на период роста сезонных заболеваний. Это помогло бы избежать ажиотажа на рынке, заявил глава государства.

В начале марта Мурашко заявил, что в аптеках нет дефицита лекарственных средств. По его словам, все сложности с логистикой, которые раньше возникали, преодолены: цепочки поставок адаптировались к текущей ситуации.

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