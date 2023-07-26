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На первичную упаковку...

На первичную упаковку ЛС с этанолом обяжут наносить маркировку даже при наличии вторичной

26.07.2023
12:05
Артем Косенок
Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ужесточении контроля за оборотом этилового спирта. Производителей лекарственных препаратов с этанолом обяжут наносить маркировку на первичную упаковку даже при наличии на вторичной.
Фото: azerbaijan_stockers/ru.freepik.com

Производителей лекарственных препаратов с этиловым спиртом обяжут наносить маркировку на первичную упаковку даже при наличии на вторичной. Такие поправки Госдума накануне одобрила во втором чтении. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Также документом устанавливается закрытый перечень лиц, которым организации оптовой торговли препаратами вправе продавать этанол. Это юрлица и ИП, у которых есть лицензия на фармдеятельность, аккредитованные испытательные лаборатории и официально зарегистрированные медицинские организации.

Если Росздравнадзор выявит нарушения организацией установленных законом требований, то действие лицензии на фармдеятельность приостанавливается на десять рабочих дней. Действие лицензии приостанавливается на срок, который определяется лицензирующим органом (но не менее чем на один месяц), по истечении которого ее действие подлежит прекращению на основании решения лицензирующего органа.

Документ, в случае его принятия, вступит в силу с 1 сентября 2023 года, отдельные положения — с 1 апреля 2024 года.

Депутаты и сенаторы предложили ужесточить в стране контроль за оборотом этилового спирта. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы в январе 2023 года. Авторы законопроекта отмечают: если производство и оборот фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) попадает под действие различных ограничений, то в отношении спиртосодержащих лекарственных препаратов действует только обязательная маркировка.

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