На закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей выделят 5 млрд рублей

Минздрав намерен выделить субсидии на закупки регионами систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) для детей с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от двух до 17 лет. Изменения предлагается внести в госпрограмму «Борьба с сахарным диабетом». Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Документ в случае принятия вступит в силу ‎в течение 14 дней со дня официального опубликования.

В документе содержатся правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета в рамках федпроекта «Борьба с сахарным диабетом». Финансирование будет осуществляться на закупку систем НМГ, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями ‎по профилю «Детская эндокринология».

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту документа, всего предлагается выделить из бюджета 5,1 млрд руб. В 2023 году регионы смогут получить на закупку систем НМГ 20% от запланированной суммы – 1,025 млрд руб. Оставшиеся 4,1 млрд руб. планируется распределить в 2024 году.

Субсидии предоставляются для софинансирования расходных обязательств регионов, возникающих при реализации таких мероприятий, как:

обеспечение детей с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 2-х до 4-х лет системами НМГ;

обеспечение детей с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 4-х до 17 лет включительно системами НМГ.

В пояснительной записке к документу указывается, что минимальная стоимость системы НМГ и расходных материалов к ней для обеспечения детей из первой категории составила 137,6 тыс. руб., из второй — 114,6 тыс. руб.

При расчете норматива финансовых затрат на одного ребенка с сахарным диабетом 1-го типа на обеспечение системой НМГ и расходными материалами к ней на один год использовались минимальные ценовые предложения на эти медизделия, которые представили производители в Росздравнадзор 28 сентября.

В сентябре СМИ сообщали о трудностях с поставками средств НМГ. Часть комплектующих попала в обнародованный США ограничительный список, и теперь их ввоз в Россию затруднен. В Минздраве в свою очередь заявили, что никаких сложностей нет: поставки идут в соответствии с заключенными контрактами.

В октябре Минздрав предложил при закупках медицинских изделий при эквивалентных технологических характеристиках отдавать предпочтение продукции отечественных производителей. Ведомство разработало правила выделения средств на оснащение больниц и эндокринологических центров такими медизделиями.