Национальную процедуру регистрации медизделий на уровне ЕАЭС продлили до конца 2025 года

Страны — участницы Евразийского экономического союза завершили процедуру подписания протоколов о продлении процедуры национальной регистрации медизделий до 31 декабря 2025 года. Протокол был опубликован на портале ЕАЭС накануне, 13 февраля. Соответствующие изменения внесены в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС от 23.12.2014 года.

Ранее такая возможность была предусмотрена до 31 декабря 2022 года. Предполагалось, что с 1 января 2023 года регистрация медицинских изделий будет осуществляться только в соответствии с союзным правом. Продление срока, установленного протоколом, позволит государствам-членам усовершенствовать требуемую для перехода на единую регистрацию медизделий систему, включающую в себя в том числе клинические центры и испытательные лаборатории, сообщается на сайте ЕЭК. В декабре 2022 года Совет ЕЭК утвердил соответствующий план. Как отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, реализация мероприятий плана обеспечит безусловный переход на регистрацию медицинских изделий по правилам ЕАЭС с 1 января 2026 года.

В августе 2022 года в ЕЭК одобрили изменения, которые продлевают национальную процедуру регистрации МИ еще на три года. Проект протокола был направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания документа, писал «ФВ».