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Совет ЕЭК утвердил...

Совет ЕЭК утвердил «дорожную карту» по переходу на регистрацию медизделий по правилам союза

15.12.2022
18:17
Артем Косенок

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил план мероприятий по переходу на регистрацию медицинских изделий согласно праву ЕАЭС. «Дорожная карта» учитывает все вопросы, которые были выявлены в работе общего рынка медизделий. Также она включает мероприятия уполномоченных органов стран организации и совместные мероприятия с ЕЭК.

Фото: eec.eaeunion.org

Утверждена «дорожная карта» по переходу на регистрацию медицинских изделий согласно праву ЕАЭС. Она позволяет учесть все вопросы, выявленные в работе общего рынка медицинских изделий с 1 января 2022 года, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии. Также она включает мероприятия уполномоченных органов стран союза и совместные мероприятия с ЕЭК.

В мероприятия уполномоченных органов по развитию испытательной базы входят:

  • постоянный анализ проблемных вопросов работы испытательных лабораторий (центров);
  • подготовка предложений по мерам поддержки деятельности испытательных лабораторий (центров) и медорганизаций (баз клинических испытаний);
  • необходимая подготовка экспертов и инспекторов к работе по правилам союза.

К совместным мероприятиям с комиссией относятся:

  • обеспечение стабильного информационного взаимодействия в рамках союза в сфере обращения медизделий;
  • дальнейшая оптимизация процедуры их регистрации.

Основная часть мероприятий должна быть завершена к концу 2023 года, сообщил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко. Это позволит обеспечить безусловный переход на регистрацию медизделий по правилам союза после истечения переходного периода соглашения, с учетом его планируемого продления до конца 2025 года.

Ранее предполагалось, что с 1 января 2022 года новые медизделия должны регистрироваться только по правилам ЕАЭС. Но в июне Совет ЕЭК продлил национальные правила регистрации МИ в странах-участниках до конца 2022 года. Спустя месяц Росздравнадзор сообщил о возобновлении национальной регистрации. За две недели, с 14 по 29 июня, было подано 24 заявки. По правилам ЕАЭС к тому моменту в службу было подано более 60 заявлений, что больше, чем за весь 2021 год.

В августе в ЕЭК одобрили изменения, которые продлевают национальную процедуру регистрации МИ еще на три года. Документ должны ратифицировать внутри стран — членов ЕАЭС, писал «ФВ». В октябре сообщалось, что в ЕАЭС могут бессрочно оставить национальную регистрацию медизделий в кризисных условиях: во время пандемии, чрезвычайных ситуаций, военных действий или угрозы их дефицита из-за санкций.

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