Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Непал внес в...

Непал внес в черный список 16 индийских компаний из-за несоблюдения стандартов производства

21.12.2022
17:00
Артем Косенок

Непал внес в черный список 16 индийских фармацевтических компаний. Согласно заявлению департамента по контролю за обращением лекарственных средств, их продукция не соответствует стандартам производства препаратов ВОЗ.   

Фото: wirestock/ru.freepik.com

Департамент по контролю за обращением лекарственных средств Непала внес в черный список 16 индийских фармацевтических компаний. Регулятор заявил, что продукция предприятий не соответствует стандартам производства препаратов ВОЗ, пишет BQ Prime. Департамент обратился к местным агентам, поставлявшим лекарства, немедленно отозвать их. Препараты компаний теперь не могут импортироваться или распространяться в Непале, приводит портал сообщение регулятора.

В перечне представлены такие компании:

  1. Divya Pharmacy,
  2. Radiant Parenterals Ltd,
  3. Mercury Laboratories Ltd,
  4. Alliance Biotech,
  5. Captab Biotec,
  6. Aglowmed Ltd,
  7. Zee Laboratories,
  8. Daffodils Pharmaceuticals,
  9. GLS Pharma,
  10. Unijules Life Science,
  11. Concept Pharmaceuticals,
  12. Shree Anand Life Sciences,
  13. IPCA laboratories,
  14. Cadila Healthcare Ltd,
  15. Dial Pharmaceuticals,
  16. Mackur laboratories.

Также департамент попросил дистрибьюторов отозвать дезинфицирующие средства для рук объемом 500 мл и 5 л, произведенные индийской компанией Global Healthcare.

В апреле и июле департамент направлял группу инспекторов в Индию для проверки производственных мощностей компаний, которые подали заявки на поставку своей продукции в Непал.

Ранее Комитет по здравоохранению парламента Гамбии заявил, что индийская компания Maiden Pharmaceuticals несет ответственность за смерть в африканской стране как минимум 70 детей, употреблявших ее средство от кашля, которое вызывало почечную недостаточность. В октябре ВОЗ предупредила о рисках, связанных с четырьмя сиропами от кашля компании. После чего индийский Совет по продвижению фармацевтического экспорта приостановил членство Maiden Pharmaceuticals, а Минздрав начал расследование. В 2014 году она была в числе 66 других индийских компаний, попавших в черный список правительства Вьетнама за нарушение правил контроля качества в отношении лекарств.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.