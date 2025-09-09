Novartis купит за 1,4 млрд долл. разработчика препарата от болезней сердца

Novartis заключила соглашение о покупке американского биотехнологического стартапа Tourmaline Bio за 1,4 млрд долл. Об этом говорится в пресс-релизе.

Швейцарский фармацевтический гигант предложил акционерам 48 долл. за акцию — на 60% больше их рыночной цены на момент закрытия торгов 8 сентября. Сделку единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Ее планируется завершить до конца года, отмечается в сообщении.

Производитель получит права на экспериментальный препарат pacibekitug, предназначенный для лечения атеросклеротической болезни сердца. Он представляет собой моноклональное антитело, блокирующее интерлейкин-6 (ИЛ-6) — цитокин, который участвует в воспалительных процессах и способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Его вводят подкожно раз в три месяца.

Механизм развития заболевания и действия лекарства

Атеросклероз развивается из-за накопления жировых отложений на стенках артерий. В патогенезе ключевую роль играет окисление холестерина под воздействием свободных радикалов, которые образуются при курении, загрязнении воздуха, стрессе, высоком давлении и других факторах.

В стенке сосуда, где содержится мало природных антиоксидантов, нормальный холестерин превращается в токсичные формы, которые иммунитет воспринимает как угрозу. Когда окисленные холестерины проникают в сосуды, макрофаги — иммунные клетки — начинают вырабатывать провоспалительные цитокины, в том числе ИЛ-6, и превращаются в «пенистые клетки». Они накапливаются в стенке сосуда, в результате чего формируются бляшки, сужающие просвет сосудов и способные полностью перекрыть кровоток, вызывая инфаркты и инсульты.

Стандартное медикаментозное лечение атеросклероза предполагает борьбу с его проявлениями — статины снижают уровень холестерина, антиагреганты разжижают кровь, а ингибиторы АПФ помогают нормализовать давление. Как утверждается, pacibekitug претендует на статус первого препарата, нацеленного на причину заболевания — воспаление сосудистой стенки. В современном арсенале врачей есть противовоспалительные средства, но они могут увеличивать риск тромбозов, поэтому не используются для профилактики сердечных патологий.

Исследования

Во II фазе клинических испытаний TRANQUILITY разработка снизила уровень С-реактивного белка — маркера воспаления — на 85–86% в зависимости от дозировки препарата. При этом его переносимость была сопоставима с плацебо. Вскоре начнется III фаза.

О заболеваниях сердца

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает сердечные патологии ведущей причиной смерти в мире. По ее оценкам, ежегодно эти заболевания уносят примерно 17,9 млн жизней.

О сделках Novartis

Приобретение Tourmaline Bio стало пятой крупной сделкой швейцарского производителя в этом году — общая сумма его покупок уже перешагнула отметку в 13 млрд долл.

В феврале он заключил соглашение с Anthos Therapeutics на 3,1 млрд долл., получив права на кандидатный антикоагулянт abelacimab. В апреле концерн объявил о приобретении Regulus Therapeutics за 1,7 млрд долл., что позволило добавить в свой портфель farabursen — перспективное средство для лечения поликистоза почек. В сентябре состоялось подписание двух договоров по разработке РНК-препаратов: от нейромышечных заболеваний с американской Arrowhead Pharmaceuticals на 2 млрд долл. и от сердечных болезней с китайской Argo Biopharmaceutical на 5,2 млрд долл.