Novartis приобрела за 1,1 млрд долл. экспериментальные CAR-T-клеточные терапии от рака

Novartis приобрела лицензионные права на несколько CAR-T-клеточных терапий, нацеленных на лечение нейроэндокринных видов рака, у компании Legend Biotech Corporation, на сайте которой опубликован пресс-релиз.

Заключенное соглашение предоставляет Novartis эксклюзивные права на разработку, производство и коммерциализацию клеточных терапий по всему миру. Взамен Legend Biotech получит авансовую выплату в размере 100 млн долл. и до 1,01 млрд долл. по мере разработки препаратов, их регистрации национальными регуляторами и вывода продуктов на коммерческий рынок. Согласно заключенному соглашению, биотехнологическая компания возьмет на себя только проведение первой фазы клинических испытаний одной из экспериментальных терапий, всеми остальными аспектами создания и продвижения продукции займется швейцарский производитель лекарств.

Компании сообщают, что основной фокус будет сосредоточен на терапии LB2102, предназначенной для лечения мелкоклеточного рака легких и крупноклеточной нейроэндокринной карциномы. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило ее применение в 2022 году, а в 2023 году присвоило ей статус орфанного препарата. Основной особенностью терапий Legend Biotech является их нацеленность на ген Дельта-подобный лиганд 3 (Delta-Like Ligand 3, DLL3), уровень экспрессии которого особенно высокий при мелкоклеточном раке и других нейроэндокринных опухолях.

Производство препаратов будет осуществляться на платформе нового поколения Novartis, известной как T-Charge. Как утверждается, она позволяет культивировать Т-клетки in vivo, при этом сохраняя все их свойства, функции, поведенческие особенности и способность к репликации. Отмечается, что при in vitro процесс культивирования T-клеток занимает больше времени, так как клетки, полученные «в пробирке», имеют низкую способность к размножению. Кроме того, количество истощенных Т-клеток оказывается значительно больше при получении их in vitro. Novartis впервые использует свою платформу для производства клеточной терапии от солидных опухолей.