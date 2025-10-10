Novo Nordisk купила разработчика препарата от жировой болезни печени за 5,2 млрд долларов

Novo Nordisk заключила соглашение о приобретении американской биотехнологической компании Akero Therapeutics за 5,2 млрд долл. Об этом говорится в пресс-релизе.

Это первая крупная сделка нового генерального директора датского фармгиганта Майка Дустдара, который занял пост в июле 2025 года. Цель — укрепить позиции производителя на быстрорастущем рынке средств для лечения метаболического стеатогепатита (MASH). Это прогрессирующее заболевание печени, которое развивается на фоне ожирения и диабета. Оно характеризуется накоплением жира в органе с последующим образованием рубцовой ткани и может привести к циррозу.

Novo Nordisk достанутся права на эфруксиферамин (efruxifermin) — подкожный препарат для лечения MASH, завершающий последнюю фазу клинических испытаний перед выходом на рынок. Его механизм действия основан на имитации фактора роста фибробластов 21 (FGF21) — так называется гормон, который вырабатывает печень в ответ на метаболический стресс (голодание, потребление большого количества углеводов), регулируя энергетический баланс и окисление липидов в организме.

В исследованиях у почти половины участников с MASH значительно уменьшилось поражение печени. После 96 недель лечения им удалось перейти на одну стадию заболевания ниже (всего их четыре, у испытуемых была вторая или третья).

К концу этого года планируется завершить поглощение. Novo Nordisk выплатит 54 долл. за каждую акцию Akero — всего 4,7 млрд долл. Надбавка к рыночным котировкам составила 16%. Еще 500 млн долл. будет перечислено в случае выхода эфруксиферамина на рынок США к 2031 году.​

В сентябре швейцарская Roche приобрела стартап 89bio, создавший аналогичное средство от MASH пегозаферамин (pegozafermin). Покупка обошлась в 3,5 млрд долл. GSK также заплатила 2 млрд долл. за такой же препарат от Boston Pharmaceuticals в мае. По прогнозам, объем рынка средств для лечения MASH вырастет до 32 млрд долл. к 2033 году.

В августе препарат Wegovy (семаглутид) стал первым агонистом глюкагоноподобного пептида-1 для лечения тяжелой формы MASH, одобренным в США. Это третье показание для разработки Novo Nordisk, которую также назначают для борьбы с ожирением и профилактики серднечно-сосудистых заболеваний.