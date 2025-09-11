PROекции будущегоБизнесАптекарь
Novo Nordisk сократит...

Novo Nordisk сократит 9 тыс. сотрудников из-за конкуренции на рынке препаратов для похудения

11.09.2025
18:40
Владимир Заболотских
Novo Nordisk уволит 9 тыс. сотрудников на фоне усиления конкуренции с Eli Lilly. Компания планирует таким образом сэкономить до 1,3 млрд долл. к концу 2026 года.
Фото: freepik.com

Novo Nordisk сократит штат на 9 тыс. человек (примерно 11% из 78,4 тыс. сотрудников) во всех регионах присутствия на фоне усиливающейся конкуренции с американской Eli Lilly. Об этом говорится в пресс-релизе датской фармкомпании.

Отмечается, что без работы останутся 5 тыс. датчан исторический максимум по числу сокращений в королевстве. Радикальные меры предпринял новый генеральный директор Майк Дустдар, возглавивший корпорацию в прошлом месяце.

Датский производитель рассчитывает сэкономить 8 млрд датских крон (~1,3 млрд долл.) к концу 2026 года. Полученные от увольнений средства планируется направить на создание новых препаратов, изменение корпоративной среды и упрощение бюрократических процедур, следует из сообщения.

Фармгигант также пересмотрел прогноз по прибыли в сторону понижения. Теперь его рост ожидается в диапазоне от 4 до 10% вместо ранее заявленных 19—27%. Это третья корректировка финансовых показателей с начала года.

Потеря лидерства

За последние пять лет Novo Nordisk увеличила штат на 75% благодаря успеху препаратов от ожирения и диабета с семаглутидом в составе, но теперь вынуждена оптимизировать численность из-за изменившихся рыночных условий. Ее разработка показывала более низкую эффективность в снижении веса по сравнению с тирзепатидом от американской корпорации Eli Lilly (20 против 14%). Ситуацию усугубило появление дешевых подделок, объем продаж которых сопоставим с официальной выручкой концерна.

С августа прошлого года акции компании обвалились на 60%, лишив ее статуса самой дорогой в Европе. Капитализация упала с 650 млрд на пике до 181 млрд долл. В прошлом месяце был полностью прекращен наем персонала.

