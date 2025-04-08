Новое руководство Минздрава США искало несуществующие доказательства вреда прививок

Команда нового министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего пыталась найти доказательства вреда прививок. Об этом рассказал газете Wall Street Journal вынужденно покидающий пост глава отдела по вакцинам FDA Питер Маркс.

По его словам, в начале марта чиновники из Минздрава запрашивали сведения о случаях отека мозга и смерти после вакцинации от кори, хотя таких никогда не было. Также в интервью агентству Associated Press Маркс отметил , что от него требовали предоставить неограниченный доступ к базе данных о безопасности прививок. Он отказался из-за опасений, что информацию могут изменить или удалить, но разрешил ознакомиться с государственным реестром VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), где зарегистрированы тысячи сообщений о возможных побочных эффектах вакцин. Однако эту систему нельзя использовать для установления причинно-следственных связей, поскольку любой человек может внести в нее запись.

Кроме того, Маркс выразил беспокойство по поводу намерений нового руководства министерства смягчить регуляторные барьеры для научно не подтвержденных методов лечения на основе стволовых клеток. Уходящий в отставку директор Центра по оценке и исследованию биологических препаратов (CBER) охарактеризовал работу Кеннеди на министерской должности как «крайне пугающую».

Кеннеди, противник вакцинации, возглавил американский Минздрав в феврале. Ранее он заявлял, что вакцины могут вызывать аутизм, что идет вразрез с научным консенсусом. Президент США Дональд Трамп официально разрешил ему изучить этот вопрос, причем исследованиями займется известный антиваксер Дэвид Гейер.

Интересно, что во время слушаний в Сенате США по утверждению на пост главы госоргана Кеннеди попросил предоставить данные о безопасности вакцин. Когда это сделал один из сенаторов, кандидат в министры отверг их.

Маркс утверждает, что никогда не встречался лично с Кеннеди, как и другие сотрудники FDA. На прошлой неделе высокопоставленные чиновники из Минздрава выдвинули главе CBER ультиматум: уйти либо по собственному желанию, либо быть уволенным.