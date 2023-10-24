Обновленный «Спутник V» могут ввести в оборот сразу после подтверждения его безопасности

Обновленная вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» может быть введена в гражданский оборот сразу после подтверждения ее безопасности. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передает его слова ТАСС.

«С правовой точки зрения сегодня ничто не сдерживает производство: Национальный исследовательский центр имени Н.Ф. Гамалеи может производить вакцину уже сейчас, чтобы с момента завершения клинических исследований ее выпустить, — это их полномочия, так как у них есть в том числе и необходимые производственные мощности», — заявил Чуланов.

Он также рассказал, что вакцина «Спутник V» с новым антигенным составом прошла доклинические исследования, в настоящее время совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы проводятся клинические исследования препарата. Наблюдения за участниками испытаний завершат через месяц. Чуланов также отметил, что сейчас «в стране не наблюдается активного роста заболеваемости и, что особенно важно, значительного роста числа госпитализаций».

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» перестал защищать от COVID-19 с января 2023 года. Это произошло после появления варианта «Кракен». Менять антигенный состав вакцины нужно было еще год назад, отметил Гинцбург. Он также сообщил, что в гражданский оборот препарат поступит не раньше марта 2024 года.

О подготовке обновленного «Спутника V» против новых вариантов COVID-19 стало известно в конце июля. Позднее в Минздраве сообщили, что вакцины будут обновлены к осени 2023 года, а первым станет доступен препарат «Спутник Лайт». Доклинические испытания проведены, а клинические исследования в министерстве назвали формальностью.