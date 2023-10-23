Гинцбург заявил о неэффективности «Спутника V» против COVID-19

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что «Спутник V» перестал защищать от COVID-19. Это случилось после появления в январе 2023 года варианта XBB.1.5 («Кракен»). Нужно было еще летом 2022 года менять антигенный состав вакцины, сообщил Гинцбург в интервью «Газете.ру».

«Исходный «Спутник V» защищал нас с вами от COVID-19 в течение первых двух лет, то есть с момента регистрации, с августа 2020 года где-то до июля 2022 года. Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты «Омикрон» 1, 2 и 3, эффективность «Спутника V» упала в восемь раз. Когда появился «Омикрон» 4, 5, эффективность упала уже раз в 20. А когда появился XBB.1.5-вариант «Омикрона» («Кракен») — это было в январе 2023 года, «Спутник» перестал защищать просто совсем», — отметил Гинцбург.

COVID-19 очень хорошо приспособляется, постоянно эволюционируя, меняя свою антигенную структуру. Поэтому важно создавать новые вакцины, которые были бы эффективны против новых вариантов, пояснил глава Центра им. Гамалеи.

Помимо комбинированной векторной вакцины «Спутник» в различных формах и концентрациях в России зарегистрированы вакцины AURORA-CoV («ЭпиВакКорона») от Центра «Вектор» на основе пептидных антигенов, инактивированная цельновирионная концентрированная вакцина «КовиВак» Центра им. Чумакова и «Конвасэл» от ФМБА на основе N-белка коронавируса.

«Вакцинироваться сейчас нечем, если не считать «Конвасэла» и новосибирской «ЭпиВакКороны». Регистрационные удостоверения у этих вакцин есть. О «КовиВаке» уже давно ничего не слышно», — рассказал Гинцбург. По словам академика, нет и доказательств, что антитела, которые образуются на N-белок коронавируса, являются вирусонейтрализующими.

Ранее в октябре Гинцбург сообщил, что клинические исследования вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом близки к завершению. Сейчас специалистам необходимо проверить иммуногенность препаратов, они отметили отсутствие побочных реакций. Окончательно клинические исследования завершатся, когда вакцинные препараты получат регистрационные удостоверения, пояснил глава Центра им. Гамалеи.

О подготовке обновленного «Спутника V» против новых вариантов COVID-19 стало известно в конце июля. Позднее в Минздраве сообщили, что вакцины будут обновлены к осени 2023 года, а первым станет доступен препарат «Спутник Лайт». Доклинические испытания проведены, а клинические исследования в министерстве назвали формальностью.

В августе Минздрав одобрил исследования «Спутника Лайт» с обновленным составом, а в сентябре выдал разрешение на проведение испытаний «Спутника V». Также планируется испытание обновленного «Гам-КОВИД-Вак-М» для подростков. Результаты исследования должны быть известны в конце 2024 года.

Регистрационное удостоверение обновленного «Спутника» на основе XBB.1.5 планируется получить 10 декабря, а в гражданский оборот препарат поступит не раньше марта 2024 года, рассказал Гинцбург.