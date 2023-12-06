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Обновленный «Спутник» не...

Обновленный «Спутник» не будут заново регистрировать

06.12.2023
13:50
Артем Косенок
В центре им. Гамалеи сообщили, что результаты исследований обновленного «Спутника V» передали в Минздрав. Там пояснили, что не будут заново регистрировать препарат, только внесут изменения в документы уже зарегистрированной вакцины.
Фото: sputnikvaccine.com

Все результаты клинических исследований обновленной вакцины «Спутник V» официально переданы в Минздрав. Об этом сообщил РИА «Новости» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, регистрировать препарат заново не придется, будет только внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины.

Гинцбург уточнил, что серии уже произведенных доз вакцины переданы на контроль в центр экспертизы. Ранее он сообщал, что в исследовании обновленной вакцины принимают участие 50 человек и никаких значимых побочных эффектов у добровольцев нет.

Он также сообщил, что некоторые регионы уже заключили договоры на поставки обновленной вакцины. «До Нового года 600—700 тыс. доз вакцины мы готовы наработать», — сказал Гинцбург.

В ноябре в Центре им. Гамалеи сообщили о завершении клинических испытаний «Гам-КОВИД-Вак» с обновленным антигенным составом. Сообщалось, что работы по обновлению препарата «Спутник V» затянулись из-за трудностей с финансированием: модифицированный препарат станет доступен россиянам с марта 2024 года.

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