Обновленный «Спутник» не будут заново регистрировать

Все результаты клинических исследований обновленной вакцины «Спутник V» официально переданы в Минздрав. Об этом сообщил РИА «Новости» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, регистрировать препарат заново не придется, будет только внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины.

Гинцбург уточнил, что серии уже произведенных доз вакцины переданы на контроль в центр экспертизы. Ранее он сообщал, что в исследовании обновленной вакцины принимают участие 50 человек и никаких значимых побочных эффектов у добровольцев нет.

Он также сообщил, что некоторые регионы уже заключили договоры на поставки обновленной вакцины. «До Нового года 600—700 тыс. доз вакцины мы готовы наработать», — сказал Гинцбург.

В ноябре в Центре им. Гамалеи сообщили о завершении клинических испытаний «Гам-КОВИД-Вак» с обновленным антигенным составом. Сообщалось, что работы по обновлению препарата «Спутник V» затянулись из-за трудностей с финансированием: модифицированный препарат станет доступен россиянам с марта 2024 года.