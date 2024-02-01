Обязательную маркировку технических средств реабилитации могут ввести с 1 сентября

Минпромторг намерен ввести обязательную маркировку технических средств реабилитации (ТСР) с 1 сентября 2024 года. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.

Под маркировку попадет такая продукция, как трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни, части и принадлежности протезов, функциональные узлы и ортезы, противопролежневые матрацы и подушки, специальные средства ‎при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники), а также кресла-стулья с санитарным оснащением. Всего в перечне более 400 кодов товаров или товарных категорий.

Участники будут представлять в информационную систему мониторинга сведения о выводе отдельных видов ТСР ‎из оборота с 1 марта 2025 года.

В конце июня 2023 года Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке отдельных видов технических средств реабилитации. В перечень тогда предлагалось включить функциональные узлы протезов, специальные средства ‎при нарушениях функций выделения и ряд другой продукции. Пилот начался с 15 октября 2023 года, он будет идти до 31 августа 2024 года.