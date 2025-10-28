Обзор регуляторных одобрений в США, ЕС и КНР

С 21 по 27 октября мировые регуляторы одобрили семь новых препаратов и добавили три показания для медикаментов, уже вышедших в продажи. В США появились первый негормональный препарат для лечения симптомов менопаузы и первый пероральный раствор клонидина. Еврокомиссия утвердила первое подкожное лекарство от язвенного колита. Китай зарегистрировал первое комбинированное противодиабетическое средство и инновационный ингибитор EGFR для лечения рака легкого.

Фото: 123rf.com