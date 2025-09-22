Обзор регуляторных одобрений в США, ЕС и Великобритании

C 15 по 22 сентября FDA одобрило три препарата, в том числе первый диуретик и средство от редкого синдрома Барта. EMA рекомендовало к регистрации четыре новых медикамента, среди них — лекарство для профилактики РСВ у младенцев и подкожная версия «Китруды», еще шесть получат новые показания. Также на европейский рынок выйдут биоаналоги деносумаба, голимумаба, устекинумаба и дженерик ривароксабана. MHRA разрешило применять первый метод лечения опухолей мозга.

Фото: 123rf.com