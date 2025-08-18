Обзор регуляторных одобрений в США и Великобритании

За последние две недели, с 4 по 18 августа, FDA одобрило пять новых препаратов и расширило показания для знаменитого семаглутида, MHRA — один. Среди регистраций — первое за 15 лет средство от фибромиалгии, первая в истории иммунотерапия для папилломатоза дыхательных путей, первые таблетки для бронхоэктазов, первая таргетная терапия HER2+ немелкоклеточного рака легкого, а также лекарства, позволяющие бороться с агрессивной опухолью мозга и предотвращать развитие диабета 1-го типа.

Фото: 123rf.com