Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРозница
Основателя аптечной сети...

Основателя аптечной сети «Фармия» собираются привлечь к субсидиарной ответственности

12.09.2024
13:03
Дина Коблова
Конкурсный управляющий воронежской аптечной сети «Фармия» намерен привлечь к субсидиарной ответственности основателя сети Романа Кубанева, членов его семьи и еще три организации. Размер субсидиарной ответственности пока не установлен.
Роман Кубанев | Фото: из личного архива (журнал «Аптекарь»)

Конкурсный управляющий воронежской аптечной сети «Фармия» Владимир Агеев собирается привлечь к субсидиарной ответственности основателя сети Романа Кубанева. Информация об этом опубликована на федресурсе.

К ответственности также могут быть привлечены члены семьи Кубанева. Также мера может затронуть еще три организации: ООО «АПВЗ», ООО «УК «Думая иначе» и ООО «УК АС «Фармия». Размер субсидиарной ответственности пока не установлен.

В октябре 2022 года Роман Кубанев продал «Фармию» тульской сети «Здесь аптека». При этом у «Фармии» осталась задолженность перед кредиторами. О намерении взыскать задолженность с аптечной сети заявил «ФК Гранд Капитал»: сеть-должник передавалась по «классической схеме» — деньги дистрибьюторов были потрачены на покупку помещений с дальнейшим переоформлением на другое лицо, а именно на мать экс-владельца компании Романа Кубанева. В ноябре 2022 года иск о признании банкротом компании ООО «Фармия» подала «Магнит Фарма».

В 2023 году экс-владелец сети «Фармия» попал под реструктуризацию долгов. Сам Кубанев пояснил «ФВ», что узнал о решении суда из СМИ.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.