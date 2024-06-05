ПМЭФ-24. Главное

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О необходимости прорывных решений рассказала заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова. «Национальной целью до 2030 года и на перспективу 2036 года главой нашего государства Владимиром Путиным определены задачи, и одна из них — достижение технологического лидерства, — напомнила она. — Минздрав России как системный потребитель заинтересован в появлении новых эффективных инновационных отечественных лекарств. Неоднократно, и от фармы, слышим, что академический сектор должен быть источником разработок, этот сегмент востребован. Есть отдельные примеры – «Спутник V», «Сенипрутуг», — сказала Семенова.

«Почти 30 медицинских изделий с искусственным интеллектом сегодня зарегистрировано в стране. Мы практически находимся в лидирующих позициях, где и разработка, и регистрация идут на столь высоком уровне. 18 изделий зарегистрировано в 2023 году», — сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Оптимизированная процедура перерегистрации цен на лекарственные препараты начнет функционировать 1 сентября, рассказал заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев. Он подчеркнул, что система будет оптимизирована благодаря внесению изменений в постановление правительства №1771.

Заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева: «С ОАЭ мы рассматриваем взаимное признание сертификатов GMP».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко: «Считаю обоснованным создание ассоциации регуляторов стран БРИКС. По вопросам продвижения медицинской продукции страны БРИКС хуже отстаивают свою позицию в законодательном поле на рынках других стран».

В России работают 440 клинических рекомендации, еще 395 будут доработаны по поручению Минздрава до конца года, рассказал директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава Виталий Омельяновский. Он напомнил, что с 2025 года все виды помощи буду оказываться по клиническим рекомендациям. «Попадание в клинические рекомендации и Перечень ЖНВЛП препарата определяет возможность его использования для больного», — сказал эксперт.

С сентября в Госдуме будет сформирована рабочая группа «Стратегия лекарственной безопасности», сообщил депутат Госдумы Александр Петров. «Одной программой занимается десять федеральных ведомств. Это лукавство. Стратегию лекарственной безопасности мы должны продумать и утвердить на уровне правительства, также, как произошло со стратегией продовольственной безопасности», — отметил он. «Наша задача взять десять фармкомпаний и вывести их на мировые рынки, — сказал Петров. — следующих ста производителей коснется программа доращивания при помощи государства, внебюджетных фондов».

Система МДЛП использует шесть категорий рисков для фармы, их число будет расти, сказал генеральный директор ЦРПТ Дмитрий Алхазов. По его словам, система стала для надзорных органов единственным источником информации для борьбы с дефектурой лекарственных препаратов. Возможностью приостановки обращения серий препаратов, предоставляемой оператором, воспользовались около 400 раз, отметил он. «После четырех лет внедрения мониторинга ее перспективы больше касаются не самой технологии прослеживаемости, а аналитической подсистемы», — сказал Алхазов.

«Если сейчас будет утвержден проект Минфина по акцизам на этиловый спирт, то это огромный удар по нашей отрасли. Сейчас мы закупаем спирт за 170 руб., с доставкой 230 руб., а будет он стоить около тысячи», — сказал президент компании «Активный компонент» Александр Семенов.

«При введении новых мер, в частности, акциза на этиловый спирт, нужно смотреть как она влияет на рынок конкретных препаратов. Давайте смоделируем как изменится цена на «Корвалол». Она вырастет», — заявил генеральный директор «Фармстандарт» Дмитрий Зайцев.

Депутат Госдумы Евгений Нифантьев рассказал об акцизе на спирт. «Мера по введению акциза на этиловый спирт должна закрыть все прорехи для нелегального оборота. При этом необходимо дополнить проект, чтобы нулевая ставка действовала для всего спирта, который используется в производстве лекарств», — сказал он.

ФМБА России планирует в 2026 году выпустить четыре препарата для лечения редких заболеваний, заявила ТАСС глава агентства Вероника Скворцова. Речь идет о препаратах для лечения мышечной дистрофии «Аталурен», легочной артериальной гипертензии «Селексипаг», синдрома короткой кишки «Тедуглутид», муковисцидоза «Трикафта». По ее словам, вакцины от рака и злокачественных новообразований, таких как колоректальный рак, злокачественная меланома и глиобластома, разрабатываемые специалистами ФМБА, могут начать применяться в клинической практике через полтора-два года.

Сделки и соглашения

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и генеральный директор ООО «Алфарма» Станислав Сидоров подписали соглашение о строительстве на территории особой экономической зоны «Дубна» высокотехнологичного комплекса по разработке и производству лекарственных средств, в том числе антибактериальных, гормональных и противоопухолевых препаратов. Они предназначены для лечения онкологических заболеваний, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Инвестиции в реализацию проекта составят более 1,2 млрд руб. Приступить к строительству первой очереди комплекса инвестор планирует в I квартале 2025 года. Ввести в эксплуатацию весь комплекс площадью более 6,3 тыс. планируется в первом полугодии 2028 года.

Фармдистрибьютор «Ирвин» (входит в состав ГК «Фармэко») будет развивать технологии непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) в партнерстве с поставщиком медицинских изделий для НМГ Syai (КНР) и компанией AstraZeneca. Соглашение о сотрудничестве было подписано на ПМЭФ. В рамках соглашения партнеры планируют вывести на российский рынок инновационное изделие для НМГ в целях улучшения точности измерений и удобства использования технологии пациентами.

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