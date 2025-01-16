Pfizer выручила 3,1 млрд долларов от очередной продажи акций Haleon

Pfizer продала 700 млн акций британского производителя потребительских товаров для здоровья Haleon за 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,1 млрд долл.), сократив свою долю в компании с 15 до 7,3%. При этом американский производитель все еще останется крупнейшим акционером компании с долей в 7,3%, пишет агентство Bloomberg.

Более 150 инвесторов разместили заявки на приобретение акций. На десять покупателей пришлось около 60% всех проданных ценных бумаг, говорится в сообщении.

Это третья сделка Pfizer по выходу из капитала Haleon. В марте 2024 года американский фармгигант уменьшил долю с 32 до 24%, получив с продажи около 3,5 млрд долл., а затем в октябре — до 15%, что принесло производителю еще 3,6 млрд долл.

Бизнес Haleon, которая выпускает такие товары, как зубная паста Sensodyne, витамины «Центрум», а также обезболивающие «Панадол» (парацетамол) и «Адвил» (ибупрофен), по-прежнему остается прибыльным и привлекательным для инвестиций. В III квартале прошлого года выручка компании показала рост на 6,1% до 2,78 млрд фунтов стерлингов (3,4 млрд долл.). При этом ее операционная прибыль за тот же период выросла на 20,7%, до 705 млн фунтов стерлингов (860 млн долл.).

Продажа акций — часть стратегии Pfizer по оптимизации портфеля активов. Полученные средства от продажи акций Haleon пойдут на сокращение долга, образовавшегося после приобретения биотехнологической компании Seagen за 43 млрд долл. в 2023 году. Кроме того, Pfizer находится под давлением инвестфонда Starboard Value, требующего улучшить финансовые показатели.

GSK и Pfizer учредили Haleon в результате слияния своих подразделений потребительских товаров для здоровья в 2019 году. В июле 2022 года компания была выделена из состава GSK, а ее акции — размещены на Лондонской фондовой бирже, при этом Pfizer сохранила долю в 32%.

В мае 2024 года британский производитель окончательно расстался с активами Haleon, продав последний пакет акций в 4,2%.