По иску ВТБ с компаний сети «Аптека от склада» взыскали более 2 млрд руб

Арбитражный суд Москвы взыскал по иску банка ВТБ 2,13 млрд руб. с 71 компании, которые входят в обанкротившуюся сеть «Аптека от склада». Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Основной долг составил 2,05 млрд руб., неустойка — 76 млн руб. и расходы по оплате госпошлины по иску — 200 тыс. руб. Кроме того, требования к ответчику ООО «Шаврин и Годовалов» суд выделил в отдельное производство. В отношении этой компании введена процедура банкротства.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Третьими лицами по делу привлечены банкротящийся фармдистрибьютор ООО «Годовалов» и его конкурсный управляющий Михаил Проровский.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом совладельца дистрибьютора «Годовалов» и аптечной сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова, а затем и его делового партнера Николая Шаврина. В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества. Они оба владели ООО «Годовалов» — одним из крупнейших игроков на региональном фармрынке.

Ранее Проровский оценил имущество компании в 49 млн руб. Он сообщил журналистам, что этих денег не хватит для погашения даже 1% требований кредиторов размером в 7 млрд руб., а требования еще на 2,8 млрд руб. рассматриваются в суде. По словам Проровского, фармдистрибьютор может обладать дебиторской задолженностью на сумму более 5 млрд руб.

В ноябре прошли аукционы по продаже недвижимости сети «Аптека от склада». Только один из семи аукционов состоялся, на остальные шесть лотов покупателей не нашлось. С молотка ушло за 14,8 млн руб. нежилое помещение в Тюмени.