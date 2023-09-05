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Подозреваемого в получении...

Подозреваемого в получении взятки замглавы самарского Минздрава оставили под стражей

05.09.2023
12:07
Артем Косенок
Суд продлил срок содержания под стражей для замглавы Минздрава Самарской области до 11 октября. Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Фото: racool_studio/ru.freepik.com

Срок содержания в СИЗО заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева продлен до 11 октября 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Железнодорожного районного суда Самары.

В начале августа сообщалось, что Майрамукаев был задержан по подозрению в мошенничестве при поставках медоборудования. Оперативные действия проводились в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области. По данным источников «Коммерсанта», речь шла об экс-заместителе главврача Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина по экономическим вопросам Алексее Ошуркове. Он обвиняется в заключении с ООО «Диэль» госконтрактов по завышенной цене в 2020 году. Помимо статьи о мошенничестве Майрамукаева также подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил источник.

Позднее Следственный комитет по Самарской области возбудил в отношении Майрамукаева дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, в 2022 году подозреваемый потребовал от директора компании, название которой не называется, передать ему взятку в 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медоборудования. Сумма контракта достигала 147 млн руб.

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