Порог для уплаты НДС для «упрощенцев» будет снижаться поэтапно

О поэтапном переходе малого бизнеса к уплате НДС заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. Он отметил, что в ходе широкого обсуждения поступали предложения от депутатов, сенаторов, представителей делового, экспертного сообществ, общественных организаций по изменению налогового законодательства. Они были учтены, сказал Михаил Мишустин.

«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом. С поэтапным изменением порогов его уплаты: с 2026 года — при доходах в 20 млн руб., с 2027 года — 15 млн руб., а с 2028 года — 10 млн руб. При этом с учетом полномочий правительства, чтобы исключить возможные риски, для тех налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при выплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности», — отметил премьер-министр.

Он добавил, что правительство учло и предложение бизнеса о сохранении возможности применения патентной системы налогообложения для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах.

В конце октября Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в первую и вторую часть Налогового кодекса РФ. Они подразумевали, что для компаний, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН), порог годовой выручки, вызывающий обязанность уплачивать НДС, снижается с 60 млн до 10 млн руб. Это решение должно было препятствовать дроблению бизнеса и, по прогнозам, обеспечит бюджету около 200 млрд руб. ежегодно. Аналогичное снижение порога при применении патентной системы налогообложения принесет еще 7,668 млрд руб. за три года.

Обязанность по начислению НДС возникает у всех юрлиц, превысивших порог дохода в 20 млн руб. в 2025 году, с первого рубля в 2026 году, отметил партнер Аудиторской группы «Капитал» Виктор Иваницкий, выступая на Дискуссионном клубе в Пятигорске.

Он напомнил, что бизнес также ждет реформа страховых взносов. Сейчас субъекты МСП (годовая выручка до 2 млрд руб. и численность до 250 человек) выплачивают страховые взносы по ставке 15% сверх 1,5 МРОТ, до этой суммы — 30%.

«Со следующего года правительство установит перечень ОКВЭД, при которых можно применять такую же систему, для остальных ставка будет 30%. Войдет ли в этот перечень розничная торговля лекарственными препаратами — вопрос открытый», — сказал аудитор.

По его информации, некоторые участники рынка присматриваются к автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН), поскольку она дает возможность не начислять НДС до достижения оборота в 60 млн руб. Однако система подразумевает ограничение численности сотрудников до пяти человек и основных средств до 150 млн руб. Ставка налога на прибыль за вычетом расходов будет 20%, но не меньше чем 3% от величины дохода; ставка, рассчитанная по величине доходов, — 8%. Однако возникает много вопросов при переходе бизнеса на режим АУСН с других режимов налогообложения, сказал Виктор Иваницкий.