«Биокад» и АРФП разошлись в оценке деятельности Минздрава по формированию перечней лекарств

В Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) назвали действия «Биокада» в отношении Минздрава пиаром. Иск компании к замглавы ведомства Сергею Глаголеву напоминает попытку устроить скандал. Об этом заявил гендиректор ассоциации Виктор Дмитриев, передает ТАСС.

«Ситуация напоминает историю с так называемыми звездами шоу-бизнеса. Когда о них забывают, они устраивают скандалы, чтобы напомнить о себе. Вопрос неоднократно обсуждался. И полный ответ был дан министерством на декабрьском конгрессе «Национальное здравоохранение». Поэтому вызывает удивление нынешний ажиотаж», — отметил Дмитриев.

Глава ассоциации отметил, что рассмотрение заявки вовсе не означает ее принятие. Он добавил, что система государственного регулирования цен на лекарства и обеспечения препаратами пациентов с высокозатратными нозологиями работает эффективно, а регулирование в этой сфере проходит доработку. По его словам, правительство, Минздрав и бизнес «достигли полного взаимопонимания» в этом вопросе.

В свою очередь в «Биокаде» заявили «ФВ», что в августе 2023 года АРФП вместе с другими ассоциациями направили письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой провести в сентябре заседание комиссии. В документе подчеркивалось, что неопределенность с датой заседаний может негативно сказаться на обеспечении пациентов лекарствами и увеличить риск дефектуры, а сложившаяся ситуация снижает заинтересованность фарминдустрии в выводе на рынок новых препаратов.

«То есть и аргументы, и просьба, изложенные в совместном письме, подписанным в том числе гендиректором АРФП, полностью аналогичны нашим аргументам. В этой связи удивляет его резко изменившаяся позиция, учитывая, что заседаний так и не было, и препараты так и не были рассмотрены и включены в перечни. Есть очень хорошее выражение: «Частая смена точки зрения, вероятно, улучшит ваше зрение, но качественно ухудшит вашу репутацию», — заявил заместитель гендиректора по корпоративным связям и коммуникациями компании Алексей Торгов.

Ранее «Биокад» обратилась с жалобой в ФАС на бездействие замглавы Минздрава. Глаголев возглавляет Комиссию по формированию перечней ЖНВЛП и 14 ВЗН. Последний раз заседание комиссии проходило в феврале 2023 года. Перечень ЖНВЛП обновлялся в июне того же года, но только за счет новых форм уже имеющихся там препаратов. Нерассмотренными остаются 32 заявки разных фармпроизводителей на включение их препаратов в перечни. По этой причине, например, «Биокад» не может включить в перечни два препарата для лечения рассеянного склероза — «Ивлизи» на основе дивозилимаба и сампэгинтерферон бета-1а.

«Биокад» попросил ФАС провести внеплановую проверку и в случае наличия оснований вынести предписание об устранении нарушений и привлечь Глаголева к административной ответственности. Позже компания подала в Арбитражный суд иск в отношении замглавы Минздрава.

В Минздраве также ранее ответили на критику «Биокада». Там сообщили, что Перечень ЖНВЛП в последний раз актуализировался в 2023 году, а перечень 14 ВЗН — в 2021 году, и это соответствует правилам. Так, Перечень ЖНВЛП формируется и пересматривается не реже одного раза в год, перечень 14 ВЗН и минимальный ассортимент лекарственных препаратов в аптеках — не реже одного раза в три года.