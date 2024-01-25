Правительство обновило правила лицензирования лекарств

Правительство обновило правила лицензирования лекарственных средств. Соответствующее постановление № 56 от 24.01.2024 опубликовано на портале правовой информации. Изменения вносятся в положение о лицензировании производства лекарственных средств, утвержденное постановлением № 686 от 06.07.2012. Также утратили силу ряд пунктов положения, утвержденного постановлением № 2141 от 25.11.2022.

Согласно документу, в положение добавили запрет на производство лекарственных средств и ветеринарных препаратов, не зарегистрированных в ЕАЭС. Также теперь для получения лицензии или внесения в нее изменений соискатель сможет направлять в лицензирующий орган заявление в электронном виде через портал госуслуг.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.