Правительство продлило эксперимент по маркировке медизделий

Эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий продлен на полгода – до 31 августа 2023 года. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 322 от 28.02.2023 опубликовано на портале правовой информации. Ранее предполагалось, что пилот завершится 28 февраля этого года.

Решение о продлении эксперимента было принято в декабре на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Участники пилотного проекта тогда объясняли это тем, что особенность оборота такой продукции требует дополнительной проработки с точки зрения как нормативных правовых актов, так и функционала информационной системы.

Изначально предполагалось, что эксперимент по маркировке отдельных видов медизделий начнется в феврале 2020 года, затем дату перенесли. В итоге пилот стартовал 15 февраля 2022 года. Участвовать в нем можно на добровольной основе. В перечне медизделий, попавших в пилот, шесть пунктов: санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании, компьютерные томографы, коронарные стенты, слуховые аппараты, ортопедическая обувь, обеззараживатели-очистители воздуха.