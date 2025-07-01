БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Правительство продлило эксперимент...

Правительство продлило эксперимент по прослеживаемости фармсубстанций

01.07.2025
10:43
Отдел новостей
Срок окончания эксперимента по прослеживаемости сырья, используемого для производства лекарства, продлили до 31 августа. Предполагалось, что система заработает вместе с запуском механизма «второй лишний».
Фото: 123rf.com

Правительство продлило эксперимент по прослеживаемости фармсубстанций до 31 августа. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства РФ № 976 от 28.06.2025 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2023 г. № 2261».

Эксперимент стартовал 29 декабря 2023 года и должен был продлиться до 31 декабря 2024 года. Затем его продлили до 30 июня 2025 года.

Количество проверок по одной серии одного МНН может достигать нескольких сотен. Если какая-либо операция не пройдет проверку, происхождение всей серии не будет подтверждено, рассказывали в ЦРПТ. По данным на май, в эксперименте участвует 71 фарморганизация.

Планировалось, что срок начала работы системы прослеживаемости фармацевтических субстанций будет синхронизирован с запуском механизма «второй лишний». Она будет подтверждать все стадии технологического процесса производства лекарств, включая синтез фармсубстанций на территориях государств — членов ЕАЭС. Таким образом система будет способствовать подтверждению возможности получения преференций по механизму «второй лишний» в госзакупках.

С начала 2025 года механизм «второй лишний» для готовой лекарственной формы действует для всего Перечня ЖНВЛП. Переход с «третьего лишнего» прошел практически незаметно для производителей. Те, кто заинтересован в участии в госзакупках, уже организовали производство готовой лекарственной формы на территории России, писал «ФВ».

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.