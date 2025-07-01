Правительство продлило эксперимент по прослеживаемости фармсубстанций до 31 августа. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства РФ № 976 от 28.06.2025 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2023 г. № 2261».

Эксперимент стартовал 29 декабря 2023 года и должен был продлиться до 31 декабря 2024 года. Затем его продлили до 30 июня 2025 года.

Количество проверок по одной серии одного МНН может достигать нескольких сотен. Если какая-либо операция не пройдет проверку, происхождение всей серии не будет подтверждено, рассказывали в ЦРПТ. По данным на май, в эксперименте участвует 71 фарморганизация.

Планировалось, что срок начала работы системы прослеживаемости фармацевтических субстанций будет синхронизирован с запуском механизма «второй лишний». Она будет подтверждать все стадии технологического процесса производства лекарств, включая синтез фармсубстанций на территориях государств — членов ЕАЭС. Таким образом система будет способствовать подтверждению возможности получения преференций по механизму «второй лишний» в госзакупках.

С начала 2025 года механизм «второй лишний» для готовой лекарственной формы действует для всего Перечня ЖНВЛП. Переход с «третьего лишнего» прошел практически незаметно для производителей. Те, кто заинтересован в участии в госзакупках, уже организовали производство готовой лекарственной формы на территории России, писал «ФВ».