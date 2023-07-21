Президент продлил на два года запрет на вывоз медизделий из страны

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении запретов и ограничений на вывоз продукции. Сроки были перенесены на два года — с 31 декабря 2023 года на 31 декабря 2025 года. Соответствующий указ № 540 от 20.07.2023 размещен накануне, 20 июля, на портале правовой информации.

В марте 2022 года в рамках исполнения указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» правительство определило перечень товаров и оборудования, которое до конца 2022 года запрещено к вывозу из России. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая.

Позже список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий. Изначально запрет должен был продлиться до конца декабря 2022 года, однако в октябре его продлили до конца 2023 года. В марте этого года Минэкономразвития предложило обновить перечень запрещенных к вывозу медизделий.