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Правительство выделило «Кругу...

Правительство выделило «Кругу добра» 70 млрд рублей

27.12.2022
14:40
Артем Косенок

Правительство выделило фонду «Круг добра» грант размером почти 70 млрд руб. В 2022 году на закупку препаратов было направлено 63,2 млрд руб.

Фото: gpointstudio/ru.freepik.com

Правительство выделило фонду «Круг добра» грант почти в 70 млрд руб. Такое распоряжение № 4153-р от 23.12.2022 опубликовано на официальном портале правовой информации. О том, что фонд получит грант на эту сумму, на прошлой неделе заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Для сравнения: в 2021 году на закупку препаратов было направлено 30,8 млрд руб., в 2022 году — 63,2 млрд руб. Всего за два года существования «Круг добра» направил на лекарственное обеспечение детей с орфанными заболеваниями 94 млрд руб., писал «ФВ».

Ранее в декабре президент России Владимир Путин утвердил новые полномочия «Круга добра». Теперь фонд будет помогать пациентам в возрасте до 19 лет.

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