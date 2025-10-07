Представитель ФАС России предложил отменить постановление № 1771

Постановление Правительства РФ № 1771 от 30.10.2020 «Об утверждении особенностей регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП» выполнило свою задачу и его можно отменить. Об этом на форуме «Биопром» (трек «Биотехмед») заявил замглавы ФАС России Тимофей Нижегородцев, передают корреспонденты «ФВ».

«Что касается ПП 1771, его можно отменить, потому что мы видим, что оно практически выполнило свою задачу. Это поддержка препаратов, производители которых не повышали цену с 2010 года в силу разных причин, в основном из-за безалаберности менеджмента, и стали перед выбором, что им стоит делать, когда прошла перерегистрация. На рынке оказалось много цен с большой разницей. Большинство производителей воспользовались ПП 1771, подтянули цены», – рассказал замглавы ФАС.

Теперь, по его словам, есть риск, что производители манипулируют планами по производству для того, чтобы воспользоваться нормами постановления № 1771 и повышать необоснованно цены.

«Может быть, мы первое дело возбудим, потому что там все производители вне зависимости от своих ранее озвученных планов и вне зависимости от реальных фактических обстоятельств дела написали минус в графе планового производства. Это очевидно картель, фактически. И все это может плохо закончиться», – предупредил Тимофей Нижегородцев.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев прокомментировал предложение представителя ФАС: «Хочу заступиться за ПП № 1771. В текущей парадигме он должен оставаться на случай экстренных ситуаций. При этом должны выполняться обязательства по производственным планам».

Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Дмитрий Галкин, в свою очередь, отметил, что отменять постановление № 1771 нельзя. «Но есть ряд примеров – таких как с физраствором, антирезусным иммуноглобулином, что оно нуждается в доработке. Вопрос точно острый. Пусть это будет не шквал, а точечные заявки», – добавил он.

Постановление Правительства РФ № 1771 было принято в 2020 году. Документ устанавливает особенности государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, в случае дефицита или риска его возникновения в связи с ценообразованием на препараты. При этом после перерегистрации ФАС проводит анализ цен на указанный препарат в иностранных государствах. В случае если в трех и более странах цена на препарат ниже, служба досрочно направляет в Минздрав решение о снижении цены.