Препарат GSK от рака крови успешно прошел последнюю фазу испытаний

GSK объявила о положительных результатах III фазы клинического исследования DREAMM-7. В рамках КИ оценивалась эффективность препарата Blenrep (belantamab mafodotin) в качестве терапии второй линии для пациентов с рецидивирующей или невосприимчивой к лечению множественной миеломы.

В DREAMM-7 участвовали 494 человека, которые принимали belantamab mafodotin внутривенно в комбинации с бортезомибом и дексаметазоном. Препарат в ходе испытаний выполнил главную задачу — увеличение выживаемости пациентов без прогрессирования заболевания. Участники исследования, принимавшие лекарственное средство, имели показатели лучше, чем контрольная группа, принимавшая стандартную схему лечения множественной миеломы, говорится в заявлении GSK. Также был отмечено значимое увеличение общей выживаемости.

Исследования DREAMM продолжают изучать потенциал Blenrep в области лечения множественной миеломы, в том числе на ранней стадии заболевания, в комбинации с различными препаратами. В настоящее время проводится третья фаза DREAMM-8, в котором препарат применяется в комбинации с помалидомидом и дексаметазоном. Компания обещает опубликовать данные испытания во второй половине 2024 года.

В прошлом году GSK заявила о прекращении продаж Blenrep в США после того, как лекарство не смогло продемонстрировать эффективность в ходе исследований, сравнивавших его с присутствующими на рынке аналогами. Кроме того, из-за провальных результатов испытаний европейский регулятор EMA рекомендовал компании не продлевать регистрационное удостоверение на онкологический препарат.

Множественная миелома — третий по распространенности вид рака крови в мире. Заболевание является неизлечимым, но его прогрессирование поддается контролю.