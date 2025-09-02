Препарат Novo Nordisk превзошел конкурента от Eli Lilly в снижении риска инфаркта и инсульта

Wegovy (семаглутид) оказался на 57% более эффективен по сравнению с Zepbound (тирзепатидом) в снижении риска инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ожирением. На это указывают результаты исследования STEER, опубликованные датской фармацевтической компанией Novo Nordisk.

Выборка включала 21 250 пациентов старше 45 лет с избыточным весом без диабета, у которых диагностирована та или иная болезнь сердца. Медицинские сведения о них взяты из базы Komodo Research, агрегирующей обезличенную информацию о населении США.

У половины участников, непрерывно получавших семаглутид на протяжении 3,8 месяца, вероятность развития инфаркта миокарда, инсульта или наступления смерти от любых причин была на 57% ниже, чем у лечившихся тирзепатидом в течение 4,3 месяца. В группе семаглутида всего 15 человек отметили серьезные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы (0,1%), тогда как среди получавших тирзепатид таких случаев было 39 (0,4%). Среди всех участников, включая тех, кто прерывал курс, за 8,3 месяца Wegovy обеспечил на 29% более действенную профилактику сердечных патологий по сравнению с тирзепатидом.

Механизмы действия

Семаглутид — агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Лекарство имитирует действие гормона, который вырабатывается в кишечнике и регулирует уровень сахара в крови, замедляет опорожнение желудка и подавляет аппетит. Активное вещество в составе «Оземпика» и Wegovy также оказывает прямое защитное действие на сердце, снижая воспаление и улучшая функцию эндотелия сосудов.

Тирзепатид стимулирует не только рецепторы ГПП-1, но и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП) — гормона, который выделяется кишечником после приема пищи и стимулирует выработку инсулина в ответ на поступление глюкозы, помогая регулировать уровень сахара в крови.

Прямое сравнение препаратов

Ранее стали известны результаты прямого сравнительного исследования тирзепатида и семаглутида. Лекарство Eli Lilly превзошло аналог датской Novo Nordisk по пяти показателям: среднее снижение массы тела (20 против 14%), уменьшение объема талии (18,4 против 13 см), число испытуемых, которым удалось похудеть более чем на 15% от исходных значений (их было на четверть больше в группе, получавшей тирзепатид).

О сердечно-сосудистых заболеваниях

Эти болезни остаются ведущей причиной смерти в мире — ежегодно от них умирают почти 21 млн человек. Ожирение напрямую увеличивает риск развития сердечно-сосудистых патологий, смерти и госпитализации от них.

За последние 20 лет смертность от кардиологических заболеваний снизилась, но число летальных исходов, связанных с избыточным весом, значительно возросло — две трети из них вызваны поражением сердца и сосудов.

Кризис в Novo Nordisk

В прошлом месяце производитель полностью прекратил найм с целью сокращения затрат и восстановления утраченных позиций на рынке препаратов для похудения. Приостановка трудоустройства затронула все подразделения и регионы, где представлена корпорация. Как пишет Bloomberg, некоторые новые сотрудники были неприятно удивлены: их трудовые договоры были расторгнуты незадолго до выхода на работу.

Мазияр Майк Дустдар, в августе возглавивший Novo Nordisk, предупреждал о возможном сокращении рабочих мест. Месяц назад он подчеркнул необходимость в более строгом и взвешенном подходе к распоряжению финансами.

Novo Nordisk долгое время считалась лидером в сегменте средств для похудения. Однако она начала уступать Eli Lilly. Положение усугубило появление в продаже более дешевых копий препаратов датской корпорации. Как следствие, с августа прошлого года рыночная стоимость концерна обвалилась почти на 62%.