Препараты Regeneron вдвое облегчили симптомы аллергии на кошек и пыльцу березы

Regeneron Pharmaceuticals завершила III фазу двух клинических исследований (КИ), в которых разработанные компанией препараты ослабили симптомы аллергии на кошек и пыльцу березы более чем в два раза после однократного введения. Результаты опубликованы в пресс-релизе.

В первом исследовании 64 человека с аллергией на кошек получали подкожно либо плацебо, либо дуэт из антител REGN1908 и REGN1909, которые нейтрализуют FelD1 — основной аллерген, выделяемый домашними животными, который оседает на одежде, обуви и мебели. Спустя неделю после первой инъекции им провели аллергопробу — комбинация уменьшила зуд глаз на 52% по сравнению с плацебо, покраснения конъюнктивы — на 39%, а интенсивность кожных реакций — на 44%.

Во втором — 54 участника с аллергией на пыльцу березы получали антитела REGN5713 и REGN5715, блокирующие белок BetV1 — аллерген, содержащийся в пыльце березы. Показатели оказались схожими: облегчение зуда глаз составило 51%, воспаления слизистой — 46%, кожных реакций — 44%.

Оба препарата хорошо переносились пациентами, сообщает Regeneron. Серьезных побочных эффектов не отмечено.

Российская альтернатива

В России также разрабатываются методы лечения аллергии. Осенью 2024 года начались КИ вакцины против сезонного поллиноза и перекрестной пищевой аллергии. Как сообщила первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева в ходе ПМЭФ-2024, это единственный подобный препарат в мире. Предполагается, что он поступит в гражданский оборот до конца следующего года. Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что вакцина доказала свою безопасность в ходе доклинических исследований. Испытания показали ее высокую иммуногенность, выработку антител, которые защищают от аллергена. Сейчас завершается II фаза клинических исследований препарата.

Статистика

По данным Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI), более 1 млрд человек в мире страдает той или иной формой аллергии. При этом к 2050 году прогнозируется рост этого числа до 4 млрд. Аллергия на кошек и собак есть у 10—20% населения планеты, поллиноз — у 30—40%, причем главным аллергеном выступает березовая пыльца.

В США насчитывается более 50 млн аллергиков — порядка 15% населения. Пыльца березы провоцирует аллергические реакции у 8—16% американцев.