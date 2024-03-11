Президент поручил правительству внести корректировки в стратегию «Фарма-2030»

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения о целесообразности корректировки стратегии развития фармацевтической промышленности России на период до 2030 года, говорится на сайте Кремля. Изменения необходимы для «обеспечения технологического суверенитета РФ в сфере здравоохранения», сказано в поручении. Оно должно быть исполнено до 1 июля 2024 года.

Новая стратегия развития «Фарма-2030» утверждена в июне 2023 года. Всю работу намерены разделить на два этапа, к обсуждению второй части планируют вернуться к 2026 году. Предварительный план содержит всего 47 мероприятий, разделенных на восемь пунктов, среди которых есть и подготовка научных, технологических и производственных кадров. Ранее АФПЕАЭС и участники фармрынка попросили в план стратегии «Фарма-2030» включить меры господдержки для решения проблемы дефицита кадров, а также конкретизировать меры поддержки разработки и локального производства инновационных лекарств.