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Президент поручил правительству...

Президент поручил правительству внести корректировки в стратегию «Фарма-2030»

11.03.2024
12:04
Правительство к июлю должно подготовить корректировки стратегии «Фарма-2030» для обеспечения технологического суверенитета в сфере здравоохранения.
Фото: 123rf.com

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения о целесообразности корректировки стратегии развития фармацевтической промышленности России на период до 2030 года, говорится на сайте Кремля. Изменения необходимы для «обеспечения технологического суверенитета РФ в сфере здравоохранения», сказано в поручении. Оно должно быть исполнено до 1 июля 2024 года.

Новая стратегия развития «Фарма-2030» утверждена в июне 2023 года. Всю работу намерены разделить на два этапа, к обсуждению второй части планируют вернуться к 2026 году. Предварительный план содержит всего 47 мероприятий, разделенных на восемь пунктов, среди которых есть и подготовка научных, технологических и производственных кадров. Ранее АФПЕАЭС и участники фармрынка попросили в план стратегии «Фарма-2030» включить меры господдержки для решения проблемы дефицита кадров, а также конкретизировать меры поддержки разработки и локального производства инновационных лекарств.

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