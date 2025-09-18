PROекции будущегоБизнесАптекарь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Мультимедиа
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортаж
Мнения экспертовКалендарь событий
БизнесНовостиАптекарь
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Президент продлил на...

Президент продлил на несколько лет запрет на вывоз медизделий из страны

18.09.2025
16:18
Дина Коблова
Ограничение на вывоз определенной продукции будет действовать еще несколько лет. В перечне более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая.
Фото: 123rf.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении запретов и ограничений на вывоз определенной продукции. Сроки были перенесены на два года — с 31 декабря 2025 года на 31 декабря 2027 года. Указ № 657 от 17.09.2025 опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о стоматологических материалах, медизделиях из вулканизированной резины, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон. В перечень также входит компрессионное белье, колготы и гольфы для страдающих от варикозного расширения вен и другие медизделия. При этом разрешено экспортировать изделия, которые произвели в особых экономических зонах, в том числе с использованием зарубежных комплектующих.

В марте 2022 года в рамках исполнения указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» правительство определило перечень товаров и оборудования, которое до конца 2022 года запрещено вывозить из России. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая.

Позже список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий. Изначально запрет должен был продлиться до конца декабря 2022 года, но в октябре того же года его продлили до конца 2023 года, затем — до конца 2025 года.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
БизнесАптекарь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.