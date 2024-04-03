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Признанный банкротом Андрей...

Признанный банкротом Андрей Годовалов утратил статус ИП

03.04.2024
17:57
Коблова Дина
Андрей Годовалов, признанный банкротом, утратил статус индивидуального предпринимателя. Ранее суд также признал банкротом его делового партнера Николая Шаврина.
Андрей Годовалов

Признанный банкротом совладелец дистрибьютора «Годовалов» и аптечной сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов утратил статус индивидуального предпринимателя (ИП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс». Изменения в статусе произошли 28 марта.

Годовалов зарегистрировался в качестве ИП в 1998 году и специализировался на оптовой торговле фармацевтической продукцией.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом Годовалова, а затем и его делового партнера Николая Шаврина. В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества.

Андрей Годовалов пополам с Николаем Шавриным владеют ООО «Годовалов». Компания занималась фармацевтической логистикой, а также развивала сеть «Аптека от склада». «Годовалов» был одним из крупнейших игроков на региональном фармрынке. Компания работала в 37 субъектах России. У дистрибьютора было пять складских комплексов и логистических центров в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске.

Суд также признал банкротом и юридическое лицо — дистрибьютора «Годовалов» — и начал конкурсное производство по реализации его имущества с последующей ликвидацией. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», к ООО «Годовалов» предъявлены иски о взыскании на сумму 4,7 млрд руб. У Годовалова и Шаврина долги на 2,5 млрд руб. перед ООО «ФК Пульс» и ЦВ «Протек».

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