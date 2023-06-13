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Проект типового договора...

Проект типового договора на получение кодов маркировки медизделий выделен в отдельный документ

13.06.2023
16:06
Артем Косенок

Минпромторг разработал отдельный проект типового договора на получение кодов маркировки медизделий. Ранее ведомство разместило для общественного обсуждения соответствующий документ как для медизделий, так и для инвалидных кресел-колясок.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Минпромторг выделил в отдельный документ проект типового договора на получение кодов маркировки медизделий. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Ранее ведомство разработало соответствующий проект типового договора на получение кодов маркировки как для медизделий, так и для инвалидных кресел-колясок.

Согласно проекту приказа оператор берет на себя обязательство формировать в соответствии с заявками коды маркировки и предоставлять их участнику системы маркировки. В свою очередь последний оплачивает услуги оператора по тарифу 50 коп. за один код (без учета НДС). Участник системы маркировки может выбрать, наносить ли ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами сервис-провайдеров.

Договор вступает в силу и действует один год со дня его подписания последней из сторон. Если ни оператор, ни участник системы маркировки не заявят о его прекращении, то он автоматически пролонгируется. Уведомление о прекращении договора направляется инициатором другой стороне не позднее чем за десять календарных дней до дня его прекращения. Участник может в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора, уведомив об этом оператора. После того, как тот получит соответствующее заявление, документ прекращает действовать по истечении 20 календарных дней.

Пилотный проект по маркировке медизделий начался в России с 15 февраля 2022 года. В начале июня 2023 года для антисептиков, БАД, медизделий и инвалидных кресел-колясок ввели обязательную маркировку. Заявления на регистрацию этой продукции в государственной системе мониторинга будут приниматься с 1 сентября 2023 года. Сама маркировка для всей выпущенной и ввезенной продукции начнется с 1 октября.

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